Giriş Tarihi: 16.03.2023 14:01 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 14:06

Ebru Şallı’nın 19 yaşındaki yakışıklı oğlu Beren Tan mankenlere taş çıkarıyor! Yorum yağdı...

Deneyimli manken Ebru Şallı, yeni yaşını oğlu ve müstakbel geleni ve arkadaşlarıyla kutlamıştı. Ebru Şallı yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkat çekmişti. Ebru Şallı'nın doğum gününde dikkat çeken bir diğer şey ise oğlu Beren Tan'ın güzel sevgilisi olmuştu. Ebru Şallı'nın müstakbel gelini Laçin Terlemez ilgi odağı olmuştu. Ebru Şallı, son olarak ise oğlu Beren Tan ile fotoğraflarını paylaştı. Şallı'nın paylaşımı kısa sürede gündem oldu. 19 yaşındaki Beren Tan'ın yakışıklılığı dikkat çekti. Takipçileri yorum ve beğeni yağmuruna tuttu…