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Haberler Galeri Ebru Şallı’nın 19 yaşındaki yakışıklı oğlu Beren Tan mankenlere taş çıkarıyor! Yorum yağdı...
Giriş Tarihi: 16.03.2023 14:01 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 14:06

Ebru Şallı’nın 19 yaşındaki yakışıklı oğlu Beren Tan mankenlere taş çıkarıyor! Yorum yağdı...

Deneyimli manken Ebru Şallı, yeni yaşını oğlu ve müstakbel geleni ve arkadaşlarıyla kutlamıştı. Ebru Şallı yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkat çekmişti. Ebru Şallı'nın doğum gününde dikkat çeken bir diğer şey ise oğlu Beren Tan'ın güzel sevgilisi olmuştu. Ebru Şallı'nın müstakbel gelini Laçin Terlemez ilgi odağı olmuştu. Ebru Şallı, son olarak ise oğlu Beren Tan ile fotoğraflarını paylaştı. Şallı'nın paylaşımı kısa sürede gündem oldu. 19 yaşındaki Beren Tan'ın yakışıklılığı dikkat çekti. Takipçileri yorum ve beğeni yağmuruna tuttu…

Ebru Şallı’nın 19 yaşındaki yakışıklı oğlu Beren Tan mankenlere taş çıkarıyor! Yorum yağdı...

Ünlü manken Ebru Şallı, oğlu Beren Tan için sosyal medyadan duygusal bir paylaşımda bulunmuştu. Ebru Şallı, son olarak ise oğlu Beren Tan ile fotoğraflarını paylaştı. Şallı'nın paylaşımı sosya medyada kısa sürede trend oldu. 19 yaşındaki Beren Tan'ın yakışıklılığı sosyal medyanın gündemine oturdu...

Ebru Şallı’nın 19 yaşındaki yakışıklı oğlu Beren Tan mankenlere taş çıkarıyor! Yorum yağdı...

Şallı, bu acı kaybın ardından teselliyi büyük oğlu Beren Tan'da buldu. Eski mankenin Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen Beren Tan, doğum gününü kutlamıştı.

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Ebru Şallı’nın 19 yaşındaki yakışıklı oğlu Beren Tan mankenlere taş çıkarıyor! Yorum yağdı...

"İYİ Kİ BEROM"

Oğlu Beren Tan'ın doğum gününü kutlayan Şallı. oğlunun bebeklik ve çocukluk fotoğrafını paylaşıp fotoğrafın altına, "İyi ki'm Berom" notunu eklemişti.

Ebru Şallı’nın 19 yaşındaki yakışıklı oğlu Beren Tan mankenlere taş çıkarıyor! Yorum yağdı...
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Ebru Şallı’nın 19 yaşındaki yakışıklı oğlu Beren Tan mankenlere taş çıkarıyor! Yorum yağdı...

SON PAYLAŞIMINA YORUM YAĞDI

Ebru Şallı, son olarak ise oğlu Beren Tan ile fotoğraflarını paylaştı. Şallı'nın paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

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