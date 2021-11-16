Ebru Şallı’nın yakışıklı oğlu Beren ilgi odağı oldu! Ebru Şallı teselliyi onda bulmuştu...

10 yaşındaki oğlu Pars'ı lenfoma yüzünden kaybeden Ebru Şallı teselliyi büyük oğlu Beren Tan'da bulmuştu. Ebru Şallı paylaşımlarıyla hayatına kaldığı yerden devam etmeye çalıştığını gösteriyor. Daha öncede verdiği bir röportajda gözleri dolarak "Benim kocaman oğlum var gözümün içine bakıyor. Ayakta durmak zorundayım eşim var başka çocuklarımız da var." diyen Ebru Şallı'nın 17 yaşındaki oğlu Beren Tan ile paylaşımları büyük ilgi görüyor. Daha önce oğlu ile plajda poz veren Ebru Şallı'nın paylaşımı sonrası yakışıklılığı ile dikkat çeken Beren Tan sosyal medyayı sallamıştı... İşte Ebru Şallı'nın oğlu Beren Tan...