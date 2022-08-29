Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ece Erken takipçisinden gelen acımasız eleştiriye sessiz kalamadı! "Sevdiğinizi kaybettiniz mi?"
Giriş Tarihi: 29.08.2022 13:51 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022 13:57

Ece Erken takipçisinden gelen acımasız eleştiriye sessiz kalamadı! "Sevdiğinizi kaybettiniz mi?"

Ünlü sunucu Ece Erken, avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu silahlı bir saldırıda kaybetmişti. Zor günleri geride bırakmaya çalışan Ece Erken, şimdilerde oğlu Eymen ile Alaçatı'da tatilin ve güneşin tadını çıkarıyor. Bu süreçte bazı sosyal medya kullanıcıları Erken'i takdir edip, oğlu için ayakta durması gerektiğini söylerken; bazıları da Erken'i eleştirmeye devam ediyor. Son olarak sunucuya bir takipçisinden çirkin bir eleştiri geldi. Gelen yoruma sessiz kalamayan Ece Erken, isyanını böyle dile getirdi...

Ece Erken takipçisinden gelen acımasız eleştiriye sessiz kalamadı! Sevdiğinizi kaybettiniz mi?

Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yeşilköy'de bir restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Eşinin ölümünün ardından zor günler geçiren ece Erken, geçtiğimiz haftalarda Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu ile de miras sebebiyle karşı karşıya gelmişti.

Ece Erken takipçisinden gelen acımasız eleştiriye sessiz kalamadı! Sevdiğinizi kaybettiniz mi?

O YORUMA KAYITSIZ KALAMADI

Normal hayatına adapte olmaya çalışan ve bu süreçte sosyal medyaya geri dönen Erken, yaptığı paylaşımlar nedeniyle sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oluyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ece Erken takipçisinden gelen acımasız eleştiriye sessiz kalamadı! Sevdiğinizi kaybettiniz mi?

Dün de Instagram hesabından arabasında oğulyla paylaşım yapan sunucu, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Ece Erken takipçisinden gelen acımasız eleştiriye sessiz kalamadı! Sevdiğinizi kaybettiniz mi?

Bazı sosyal medya kullanıcıları Erken'i takdir edip, oğlu için ayakta durması gerektiğini söylerken; bazıları da Erken'i eleştirdi.

Ece Erken takipçisinden gelen acımasız eleştiriye sessiz kalamadı! Sevdiğinizi kaybettiniz mi?

Bir takipçisinin 'Acılar çabuk unutluyor' yorumuna kayıtsız kalamayan ünlü sunucu, "Sevdiğinizi kaybettiniz mi? Yaşadınız mı benim yaşadığımı? Yaşadıysanız muhattap alacağım sizi" yanıtını verdi.

SON DAKİKA