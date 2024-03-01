Giriş Tarihi: 01.03.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
10:56
Fenomen şarkıcı Ece Ronay aşkını ilan etti! Yeni sevgilisi bakın kim! Çocuğunun babası Mehmet Bilir’den olaylı bir şekilde boşanmıştı...
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile taciz iddiası yüzünden mahkemelik olan sosyal medya fenomeni Ece Ronay, gündemden düşmüyor. Şarkıcı Ece Ronay, çocuğunun babası Mehmet Bilir'den olaylı bir şekilde boşanmıştı. Ünlü fenomen sosyal medya hesabından yeni aşkını ilan etti. Ece Ronay'ın sevgilisi ile pozuna beğeni ve yorum geldi.