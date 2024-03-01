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Haberler Galeri Fenomen şarkıcı Ece Ronay aşkını ilan etti! Yeni sevgilisi bakın kim! Çocuğunun babası Mehmet Bilir’den olaylı bir şekilde boşanmıştı...
Giriş Tarihi: 01.03.2024 10:45 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 10:56

Fenomen şarkıcı Ece Ronay aşkını ilan etti! Yeni sevgilisi bakın kim! Çocuğunun babası Mehmet Bilir’den olaylı bir şekilde boşanmıştı...

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile taciz iddiası yüzünden mahkemelik olan sosyal medya fenomeni Ece Ronay, gündemden düşmüyor. Şarkıcı Ece Ronay, çocuğunun babası Mehmet Bilir'den olaylı bir şekilde boşanmıştı. Ünlü fenomen sosyal medya hesabından yeni aşkını ilan etti. Ece Ronay'ın sevgilisi ile pozuna beğeni ve yorum geldi.

Fenomen şarkıcı Ece Ronay aşkını ilan etti! Yeni sevgilisi bakın kim! Çocuğunun babası Mehmet Bilir’den olaylı bir şekilde boşanmıştı...

Sosyal medya platformunda ünlenen Ece Ronay, ardından ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil'le şarkı çıkararak ismini duyurmuştu.

Fenomen şarkıcı Ece Ronay aşkını ilan etti! Yeni sevgilisi bakın kim! Çocuğunun babası Mehmet Bilir’den olaylı bir şekilde boşanmıştı...

Birlikte klip çekimi gerçekleştiren ikili daha sonrasında magazin gündemine bomba gübü düşen taciz iddialarıyla davalık olmuştu.

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Fenomen şarkıcı Ece Ronay aşkını ilan etti! Yeni sevgilisi bakın kim! Çocuğunun babası Mehmet Bilir’den olaylı bir şekilde boşanmıştı...

Ece Ronay, geçtiğimiz aylarda eski eşinin iş yerlerinin kurşunlanması olayıyla ilgili soruşturma kapsamında azmettirici suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Ronay, yurt dışına çıkmamak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Fenomen şarkıcı Ece Ronay aşkını ilan etti! Yeni sevgilisi bakın kim! Çocuğunun babası Mehmet Bilir’den olaylı bir şekilde boşanmıştı...

Şimdilerde açtığı güzellik merkezleriyle adından söz ettiren şarkıcı Ece Ronay, 2,5 aylık hamileyken nişanlısı Mehmet Bilir'le evlenmiş ve kısa süre sonra da boşanmıştı.

Fenomen şarkıcı Ece Ronay aşkını ilan etti! Yeni sevgilisi bakın kim! Çocuğunun babası Mehmet Bilir’den olaylı bir şekilde boşanmıştı...

Ünlü fenomen özel hayatıyla gündem oldu. Olaylı boşanmanın ardından Ece Ronay yeni sevgilisi ile aşkını ilan etti.

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