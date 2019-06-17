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  • Ececan Gümeci’nin son hali inanılmaz! Herkes onu Alemin Kıralı’nın Nihale’si olarak sevdi

’nin son hali inanılmaz! Herkes onu ’nın ’si olarak sevdi

Tiyatro ve sinema oyuncusu Aykut Ünal ile oyuncu Bodrum'da 2017'de evlenmişti. Ececan Gümeci ile Aykut Ünal, kurdukları "Tiyatro Hayalet"in ilk oyunları "Aşk Bir Şey Değildir"in Türkiye ve Avrupa turnesinin yoğun programı nedeniyle sade bir nikah töreni tercih etmişti. "" dizisinde karakteriyle gönüllere taht kuran başarılı oyuncu Ececan Gümeci geçtiğimiz yıl anne oldu. Kızı Maya ile sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Ececan Gümeci "Annelik mucizevi bir duygu" demişti. Ünlü oyuncu Ececan Gümeci'nin son halini görenler ise çok şaşırıyor. İşte başarılı oyuncu Ececan Gümeci'nin ve diğer ünlü isimlerin son hali…

Giriş Tarihi: 17.06.2019 14:49 Güncelleme Tarihi: 22.07.2019 14:44
Ececan Gümeci’nin son hali inanılmaz! Herkes onu Alemin Kıralı’nın Nihale’si olarak sevdi

Kimileri zamanı durdurmak kimileri görsel haz ve tatmin uğruna estetik operasyon yaptırıyor. Gayelerinin daha güzel ve alımlı olmak olduğu aşikar hatta bunu çoğu da başarıyor. Bazıları ise estetik yaptırmamasına rağmen yıllar onları fiziksel olarak değiştiriyor. Kimi ise sadece değişiklik olarak imaj yeniliyor. İşte ünlü isimlerin değişimleri...

FOTOĞRAFLAR: SABAH ARŞİV - INSTAGRAM - TWITTER

Ececan Gümeci’nin son hali inanılmaz! Herkes onu Alemin Kıralı’nın Nihale’si olarak sevdi

EBRU ÜNLÜ

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Ececan Gümeci’nin son hali inanılmaz! Herkes onu Alemin Kıralı’nın Nihale’si olarak sevdi

EBRU ÜNLÜ

Ececan Gümeci’nin son hali inanılmaz! Herkes onu Alemin Kıralı’nın Nihale’si olarak sevdi

EBRU ÜNLÜ

Ececan Gümeci’nin son hali inanılmaz! Herkes onu Alemin Kıralı’nın Nihale’si olarak sevdi

EBRU ÜNLÜ

Ececan Gümeci’nin son hali inanılmaz! Herkes onu Alemin Kıralı’nın Nihale’si olarak sevdi

EBRU ÜNLÜ

Ececan Gümeci’nin son hali inanılmaz! Herkes onu Alemin Kıralı’nın Nihale’si olarak sevdi

MANSUR ARK

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