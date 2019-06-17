Ececan Gümeci’nin son hali inanılmaz! Herkes onu Alemin Kıralı’nın Nihale’si olarak sevdi

Tiyatro ve sinema oyuncusu Aykut Ünal ile oyuncu Ececan Gümeci Bodrum'da 2017'de evlenmişti. Ececan Gümeci ile Aykut Ünal, kurdukları "Tiyatro Hayalet"in ilk oyunları "Aşk Bir Şey Değildir"in Türkiye ve Avrupa turnesinin yoğun programı nedeniyle sade bir nikah töreni tercih etmişti. "Alemin Kıralı" dizisinde Nihale karakteriyle gönüllere taht kuran başarılı oyuncu Ececan Gümeci geçtiğimiz yıl anne oldu. Kızı Maya ile sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Ececan Gümeci "Annelik mucizevi bir duygu" demişti. Ünlü oyuncu Ececan Gümeci'nin son halini görenler ise çok şaşırıyor. İşte başarılı oyuncu Ececan Gümeci'nin ve diğer ünlü isimlerin son hali…