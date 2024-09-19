Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Efsane dizi Yaprak Dökümü'nün Oğuz'uydu... Tolga Karel kızı Mia'yı paylaştı 'Babasının kopyası' yorumları yağdı!
Giriş Tarihi: 19.09.2024 06:38 Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 06:40

Efsane dizi Yaprak Dökümü'nün Oğuz'uydu... Tolga Karel kızı Mia'yı paylaştı 'Babasının kopyası' yorumları yağdı!

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel şimdi bambaşka bir yerde bambaşka bir hayat yaşıyor! 45 yaşındaki Tolga Karel 5. kez baba olmak için gün sayıyor. Oyunculuk kariyerini ardında bırakan ve Amerika'ya yerleşip burada TIR şoförlüğü yapmaya başlayan Tolga Karel kendine yeni bir hayat kurmuştu. Geçtiğimiz haftalarda güzel eşi Sarah Scott ile pozlarını paylaşarak özlem dolu bir not düşen Tolga Karel sosyal medyada ilgi ile takip ediliyor. Eski oyuncu Tolga Karel son olarak hesabından kızı Mia ile oğlu Kenan'ın ilk okul gününü paylaştı. Tolga Karel'in kızı Mia'yı gören 'Tıpkı babası' demeden edemedi...

Efsane dizi Yaprak Dökümü’nün Oğuz’uydu... Tolga Karel kızı Mia’yı paylaştı ’Babasının kopyası’ yorumları yağdı!

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak hafızalara kazınan Tolga Karel kariyerinin zirvesindeyken her şeyi bırakıp Amerika'ya yerleşmişti.

Efsane dizi Yaprak Dökümü’nün Oğuz’uydu... Tolga Karel kızı Mia’yı paylaştı ’Babasının kopyası’ yorumları yağdı!

Oyunculuğu bırakan ve TIR şoförü olan Tolga Karel kendine Amerika'da yeni bir hayat kurmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Efsane dizi Yaprak Dökümü’nün Oğuz’uydu... Tolga Karel kızı Mia’yı paylaştı ’Babasının kopyası’ yorumları yağdı!

Bu süreçte üç çocuğu olan Tolga Karel henüz bebekken bırakıp gittiği oğlu Cihangir ile ise hiç görüşmüyor. Hatta Tolga Karel'in eski eşi Günay Musayeva yaptığı bir açıklamada "Oğlum babasını tanımıyor. Cihangir babasına dair hiçbir şey bilmiyor. O yüzden adını da görüntüsünü de bilmiyor" demişti.

Efsane dizi Yaprak Dökümü’nün Oğuz’uydu... Tolga Karel kızı Mia’yı paylaştı ’Babasının kopyası’ yorumları yağdı!

Tolga Karel'den son olarak yeni bebek haberi gelmişti. Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel'in 5. kez baba olacağı ortaya çıkmıştı.

Efsane dizi Yaprak Dökümü’nün Oğuz’uydu... Tolga Karel kızı Mia’yı paylaştı ’Babasının kopyası’ yorumları yağdı!

Yeniden baba olmaya hazırlanan Tolga Karel sosyal medya hesabından hamile eşi Sarah Scott'un yeni yaşını romantik sözlerle kutlamıştı.

SON DAKİKA