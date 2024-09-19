Giriş Tarihi: 19.09.2024 06:38
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024
06:40
Efsane dizi Yaprak Dökümü'nün Oğuz'uydu... Tolga Karel kızı Mia'yı paylaştı 'Babasının kopyası' yorumları yağdı!
Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel şimdi bambaşka bir yerde bambaşka bir hayat yaşıyor! 45 yaşındaki Tolga Karel 5. kez baba olmak için gün sayıyor. Oyunculuk kariyerini ardında bırakan ve Amerika'ya yerleşip burada TIR şoförlüğü yapmaya başlayan Tolga Karel kendine yeni bir hayat kurmuştu. Geçtiğimiz haftalarda güzel eşi Sarah Scott ile pozlarını paylaşarak özlem dolu bir not düşen Tolga Karel sosyal medyada ilgi ile takip ediliyor. Eski oyuncu Tolga Karel son olarak hesabından kızı Mia ile oğlu Kenan'ın ilk okul gününü paylaştı. Tolga Karel'in kızı Mia'yı gören 'Tıpkı babası' demeden edemedi...