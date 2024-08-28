Giriş Tarihi: 28.08.2024 06:36
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024
06:38
Efsane şirketi artık o yönetecek! İlker İnanoğlu babası Türker İnanoğlu’nun mirasını ortada bırakmadı!
Türk sinemasının ve televizyonlarının efsane yapımcısı Türker İnanoğlu, 2 Nisan'da hayatını kaybetmişti. Türker Bey'in vefatının ardından oğlu İlker İnanoğlu, babasının en önemli mirasına sahip çıktı. İnanoğlu, babasının 1960'ta kurduğu, bugüne kadar 205 film, 4264 bölüm TV dizisi ve eğlence programı yapan Erler Film'in başına geçti.