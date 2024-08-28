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Giriş Tarihi: 28.08.2024 06:36 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 06:38

Efsane şirketi artık o yönetecek! İlker İnanoğlu babası Türker İnanoğlu’nun mirasını ortada bırakmadı!

Türk sinemasının ve televizyonlarının efsane yapımcısı Türker İnanoğlu, 2 Nisan'da hayatını kaybetmişti. Türker Bey'in vefatının ardından oğlu İlker İnanoğlu, babasının en önemli mirasına sahip çıktı. İnanoğlu, babasının 1960'ta kurduğu, bugüne kadar 205 film, 4264 bölüm TV dizisi ve eğlence programı yapan Erler Film'in başına geçti.

BÜLENT CANKURT
Efsane şirketi artık o yönetecek! İlker İnanoğlu babası Türker İnanoğlu’nun mirasını ortada bırakmadı!

Ünlü oyuncu İlker İnanoğlu, babasının en büyük mirasına sahip çıktı! Türk sinemasının ve televizyonların efsane yapımcısı Türker İnanoğlu, 2 Nisan'da hayatını kaybedince, 1960'ta kurduğu Erler Film ortada kalmıştı.

Efsane şirketi artık o yönetecek! İlker İnanoğlu babası Türker İnanoğlu’nun mirasını ortada bırakmadı!

Türker Bey'in iki çocuğundan biri olan Gülşen Bubikoğlu'ndan olan kızı Zeynep İnanoğlu Özdemir, Amerika'da bir teknoloji devinde üst düzey yönetici olduğu için babasının işleriyle hiç ilgisi yoktu.

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Efsane şirketi artık o yönetecek! İlker İnanoğlu babası Türker İnanoğlu’nun mirasını ortada bırakmadı!

Geriye Filiz Akın ile evliliğinden olan oğlu İlker İnanoğlu kalıyordu.

Efsane şirketi artık o yönetecek! İlker İnanoğlu babası Türker İnanoğlu’nun mirasını ortada bırakmadı!

Ve o üzerine düşeni yaparak Türk sinemasına damgasını vuran Erler Film'e sahip çıktı.

Efsane şirketi artık o yönetecek! İlker İnanoğlu babası Türker İnanoğlu’nun mirasını ortada bırakmadı!

Bugüne kadar 205 film, 4264 bölüm TV dizisi ve sayısız müzik ve eğlence programı yapan şirketin başına geçti.

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