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Haberler Galeri Ekmek Teknesi'nin 'Lan Jale'si Esin Civangil'e yıllar vız geliyor! Ekmek Teknesi'nin Jale'si güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi...
Giriş Tarihi: 29.09.2024 10:44 Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 10:52

Ekmek Teknesi'nin 'Lan Jale'si Esin Civangil'e yıllar vız geliyor! Ekmek Teknesi'nin Jale'si güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi...

Tekrarlarıyla yeniden ekrana gelmeye başlayan Ekmek Teknesi dizisinde Fırıncı Nusret Baba'nın kızları Jale, Sonnur, Songül ve Sonay güzellikleriyle dikkat çekiyordu... Ekmek Teknesi'nde Jale karakteriyle çok sevilen 'Lan Jale' repliği ile dillere dolanan Esin Civangil aradan geçen yıllarda neredeyse güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi. Yıllara meydan okuyan Esin Civangil'in son hali beğeni topladı. İşte Ekmek Teknesi dizisinin güzelleri Jale, Sonnur, Songül ve Sonay'ın son halleri...

Ekmek Teknesi’nin ’Lan Jale’si Esin Civangil’e yıllar vız geliyor! Ekmek Teknesi’nin Jale’si güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi...

Efsane bir dizi olmasının yanında Ekmek Teknesi, dizi ve sinema sektörüne kazandırdığı yıldızlarla da hafızalara kazındı. Bir döneme damgasını vuran ve Türk dizi tarihinin unutulmazları arasına adını yazdıran tekrarları ile yeniden ekrana gelmeye başlayan Ekmek Teknesi'nin oyuncuları şimdi ne yapıyor?

Ekmek Teknesi’nin ’Lan Jale’si Esin Civangil’e yıllar vız geliyor! Ekmek Teknesi’nin Jale’si güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi...

Sinemamızın duayen isimleri Savaş Dinçel (Nusret), Sermin Hürmeriç (Ayhan) ,Kadir Çöpdemir (Kirli) ,Peker Açıkalın (Cengiz) ,Mehtap Bayri (Mehbare) gibi oyuncuların yanı sıra genç yetenekler de ortaya çıktı.

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Ekmek Teknesi’nin ’Lan Jale’si Esin Civangil’e yıllar vız geliyor! Ekmek Teknesi’nin Jale’si güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi...

Fırıncı Nusret Baba'nın güzel kızları olarak tanıdık Jale, Sonnur, Songül ve Sonay'ı...

Ekmek Teknesi’nin ’Lan Jale’si Esin Civangil’e yıllar vız geliyor! Ekmek Teknesi’nin Jale’si güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi...

Esin Civangil de bu genç oyunculardan biriydi.

Ekmek Teknesi’nin ’Lan Jale’si Esin Civangil’e yıllar vız geliyor! Ekmek Teknesi’nin Jale’si güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi...

Jale karakteriyle çok sevildi. 'Lan Jale' repliği dillere dolandı. Ekmek Teknesi'nin jale'si Esin Civangil, Sonnur'u Arzu Oş, Songül'ü Ekin Türkmen ve Sonay'ı Melike Güner'i yıllar değiştiremedi...

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