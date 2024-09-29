Ekmek Teknesi’nin ’Lan Jale’si Esin Civangil’e yıllar vız geliyor! Ekmek Teknesi’nin Jale’si güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi...

Giriş Tarihi: 29.09.2024 10:44
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024
10:52
Tekrarlarıyla yeniden ekrana gelmeye başlayan Ekmek Teknesi dizisinde Fırıncı Nusret Baba'nın kızları Jale, Sonnur, Songül ve Sonay güzellikleriyle dikkat çekiyordu... Ekmek Teknesi'nde Jale karakteriyle çok sevilen 'Lan Jale' repliği ile dillere dolanan Esin Civangil aradan geçen yıllarda neredeyse güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi. Yıllara meydan okuyan Esin Civangil'in son hali beğeni topladı. İşte Ekmek Teknesi dizisinin güzelleri Jale, Sonnur, Songül ve Sonay'ın son halleri...