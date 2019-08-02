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  • Ekmek Teknesi'nin Sonnur'u Arzu Oş, son haliyle şaşırttı...

'nin 'u , son haliyle şaşırttı...

Kimileri zamanı durdurmak için kimileri görsel haz ve tatmin uğruna estetik operasyon yaptırıyor. Gayelerinin daha güzel ve alımlı olmak olduğu aşikar hatta bunu çoğu da başarıyor. Bazıları ise estetik yaptırmamasına rağmen yıllar onları fiziksel olarak değiştiriyor. Kimi ise sadece değişiklik olarak imaj yeniliyor. Bir dönemin en çok konuşulan dizilerinden bir olan 'nde karakteriyle rol alan 'un yıllar içindeki değişimi şaşırttı. Fırıncı Nusret'in en küçük kızı Sonnur, yani Arzu Oş, oyunculuk yeteneğiyle akıllara kazınmıştı. İşte Arzu Oş ve diğer ünlü isimlerin yıllar içindeki şaşırtan değişimleri…

Giriş Tarihi: 02.08.2019 07:46 Güncelleme Tarihi: 02.08.2019 08:28
Ekmek Teknesi'nin Sonnur'u Arzu Oş, son haliyle şaşırttı...

'nin 'u , son haliyle şaşırttı...

Ekmek Teknesi'nin Sonnur'u Arzu Oş, son haliyle şaşırttı...

PINAR AYDIN

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Ekmek Teknesi'nin Sonnur'u Arzu Oş, son haliyle şaşırttı...

PINAR AYDIN

Ekmek Teknesi'nin Sonnur'u Arzu Oş, son haliyle şaşırttı...

MÜGE ORUÇKAPTAN

Ekmek Teknesi'nin Sonnur'u Arzu Oş, son haliyle şaşırttı...

MÜGE ORUÇKAPTAN

Ekmek Teknesi'nin Sonnur'u Arzu Oş, son haliyle şaşırttı...

FAHRİYE EVCEN

Ekmek Teknesi'nin Sonnur'u Arzu Oş, son haliyle şaşırttı...

FAHRİYE EVCEN

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