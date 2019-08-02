Ekmek Teknesi'nin Sonnur'u Arzu Oş, son haliyle şaşırttı...

Kimileri zamanı durdurmak için kimileri görsel haz ve tatmin uğruna estetik operasyon yaptırıyor. Gayelerinin daha güzel ve alımlı olmak olduğu aşikar hatta bunu çoğu da başarıyor. Bazıları ise estetik yaptırmamasına rağmen yıllar onları fiziksel olarak değiştiriyor. Kimi ise sadece değişiklik olarak imaj yeniliyor. Bir dönemin en çok konuşulan dizilerinden bir olan Ekmek Teknesi'nde Sonnur karakteriyle rol alan Arzu Oş'un yıllar içindeki değişimi şaşırttı. Fırıncı Nusret'in en küçük kızı Sonnur, yani Arzu Oş, oyunculuk yeteneğiyle akıllara kazınmıştı. İşte Arzu Oş ve diğer ünlü isimlerin yıllar içindeki şaşırtan değişimleri…