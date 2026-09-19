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Haberler Galeri Magazin Ekranlara damga vuran 10 oyuncu hemşehri çıktı! Hepsi aynı toprağın çocuğuymuş: İşte o şehrimiz...
Giriş Tarihi: 19.09.2026 15:34 Güncelleme Tarihi: 19.09.2026 15:42

Ekranlara damga vuran 10 oyuncu hemşehri çıktı! Hepsi aynı toprağın çocuğuymuş: İşte o şehrimiz...

Ekranların sevilen isimleri, başarılı performansları ve canlandırdıkları farklı karakterlerle yıllardır milyonların ilgisini çekiyor. Ancak Türk sinema ve televizyon dünyasının tanınmış 10 ismiyle ilgili şaşırtıcı bir detay ortaya çıktı. Bu ünlülerin aynı şehirde doğup büyüdüğünü öğrenenler gözlerine inanamadı. İşte "Bu kadarına da pes!" dedirten o isimler ve memleketleri...

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Ekranlara damga vuran 10 oyuncu hemşehri çıktı! Hepsi aynı toprağın çocuğuymuş: İşte o şehrimiz...

Yıllardır ekranların sevilen oyuncuları arasında yer alan ve canlandırdıkları karakterlerle hafızalara kazınan ünlü isimlerin ortak noktası şaşırttı. Türk televizyon ve sinema dünyasına damga vuran 10 popüler oyuncunun aynı şehirden olduğu ortaya çıktı. İşte öğrenince "Yok artık!" dedirtecek o ünlü isimler ve gerçek memleketleri...

Ekranlara damga vuran 10 oyuncu hemşehri çıktı! Hepsi aynı toprağın çocuğuymuş: İşte o şehrimiz...

Dilan Deniz Çiçek

SİVAS

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Ekranlara damga vuran 10 oyuncu hemşehri çıktı! Hepsi aynı toprağın çocuğuymuş: İşte o şehrimiz...

Emel Sayın

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Ekranlara damga vuran 10 oyuncu hemşehri çıktı! Hepsi aynı toprağın çocuğuymuş: İşte o şehrimiz...

Celil Nalçakan

SİVAS

Ekranlara damga vuran 10 oyuncu hemşehri çıktı! Hepsi aynı toprağın çocuğuymuş: İşte o şehrimiz...

Celal Yonat

SİVAS

Ekranlara damga vuran 10 oyuncu hemşehri çıktı! Hepsi aynı toprağın çocuğuymuş: İşte o şehrimiz...

Tülin Şahin

SİVAS

Ekranlara damga vuran 10 oyuncu hemşehri çıktı! Hepsi aynı toprağın çocuğuymuş: İşte o şehrimiz...

Çetin Tekindor

SİVAS

Ekranlara damga vuran 10 oyuncu hemşehri çıktı! Hepsi aynı toprağın çocuğuymuş: İşte o şehrimiz...

Aslıhan Güner

SİVAS

Ekranlara damga vuran 10 oyuncu hemşehri çıktı! Hepsi aynı toprağın çocuğuymuş: İşte o şehrimiz...

Yadigar Ejder

SİVAS

Ekranlara damga vuran 10 oyuncu hemşehri çıktı! Hepsi aynı toprağın çocuğuymuş: İşte o şehrimiz...

Leyla Lydia Tuğutlu

SİVAS

Ekranlara damga vuran 10 oyuncu hemşehri çıktı! Hepsi aynı toprağın çocuğuymuş: İşte o şehrimiz...

Ozan Yiğit

SİVAS

Ekranlara damga vuran 10 oyuncu hemşehri çıktı! Hepsi aynı toprağın çocuğuymuş: İşte o şehrimiz...

81 İLİN EFSANELERİ BELLİ OLDU! SİZİN MEMLEKETİNİZİN EN ÜNLÜ İSMİ KİM? İŞTE O DEV LİSTE!

Hazırlanan bu liste, şehirlerin sadece haritadaki yerleriyle değil, yetiştirdikleri ikonik isimlerle nasıl birer markaya dönüştüğünü bir kez daha kanıtladı. Peki, sizin şehrinizin listesinde kim var? İşte yeşil sahalardan sahnelere, kalemlerden beyaz perdeye memleketinin simgesi haline gelmiş o isimler…

Ekranlara damga vuran 10 oyuncu hemşehri çıktı! Hepsi aynı toprağın çocuğuymuş: İşte o şehrimiz...

01 Adana - KIVANÇ TATLITUĞ

Ekranlara damga vuran 10 oyuncu hemşehri çıktı! Hepsi aynı toprağın çocuğuymuş: İşte o şehrimiz...

02 Adıyaman - LATİF DOĞAN

Ekranlara damga vuran 10 oyuncu hemşehri çıktı! Hepsi aynı toprağın çocuğuymuş: İşte o şehrimiz...

03 Afyonkarahisar - NURGÜL YEŞİLÇAY

Ekranlara damga vuran 10 oyuncu hemşehri çıktı! Hepsi aynı toprağın çocuğuymuş: İşte o şehrimiz...

04 Ağrı - EROL PARLAK

Ekranlara damga vuran 10 oyuncu hemşehri çıktı! Hepsi aynı toprağın çocuğuymuş: İşte o şehrimiz...

05 Amasya - SİMGE

Ekranlara damga vuran 10 oyuncu hemşehri çıktı! Hepsi aynı toprağın çocuğuymuş: İşte o şehrimiz...

06 Ankara - KENAN İMİRZALIOĞLU

Ekranlara damga vuran 10 oyuncu hemşehri çıktı! Hepsi aynı toprağın çocuğuymuş: İşte o şehrimiz...

07 Antalya - RÜŞTÜ RENÇBER

Ekranlara damga vuran 10 oyuncu hemşehri çıktı! Hepsi aynı toprağın çocuğuymuş: İşte o şehrimiz...

08 Artvin - CENGİZ KURTOĞLU

Ekranlara damga vuran 10 oyuncu hemşehri çıktı! Hepsi aynı toprağın çocuğuymuş: İşte o şehrimiz...

09 Aydın - TOLGA KAREL

Ekranlara damga vuran 10 oyuncu hemşehri çıktı! Hepsi aynı toprağın çocuğuymuş: İşte o şehrimiz...

10 Balıkesir - HANDE ERÇEL

Ekranlara damga vuran 10 oyuncu hemşehri çıktı! Hepsi aynı toprağın çocuğuymuş: İşte o şehrimiz...

11 Bilecik - GİZEM DENİZCİ

Ekranlara damga vuran 10 oyuncu hemşehri çıktı! Hepsi aynı toprağın çocuğuymuş: İşte o şehrimiz...

12 Bingöl - ALİŞAN

Ekranlara damga vuran 10 oyuncu hemşehri çıktı! Hepsi aynı toprağın çocuğuymuş: İşte o şehrimiz...

13 Bitlis - HALİL BABÜR

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