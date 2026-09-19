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Ekranlara damga vuran 10 oyuncu hemşehri çıktı! Hepsi aynı toprağın çocuğuymuş: İşte o şehrimiz...
Giriş Tarihi: 19.09.2026 15:34
Güncelleme Tarihi: 19.09.2026 15:42
Ekranlara damga vuran 10 oyuncu hemşehri çıktı! Hepsi aynı toprağın çocuğuymuş: İşte o şehrimiz...
Ekranların sevilen isimleri, başarılı performansları ve canlandırdıkları farklı karakterlerle yıllardır milyonların ilgisini çekiyor. Ancak Türk sinema ve televizyon dünyasının tanınmış 10 ismiyle ilgili şaşırtıcı bir detay ortaya çıktı. Bu ünlülerin aynı şehirde doğup büyüdüğünü öğrenenler gözlerine inanamadı. İşte "Bu kadarına da pes!" dedirten o isimler ve memleketleri...