Ekranlara damga vuran 10 oyuncu hemşehri çıktı! Hepsi aynı toprağın çocuğuymuş: İşte o şehrimiz...

81 İLİN EFSANELERİ BELLİ OLDU! SİZİN MEMLEKETİNİZİN EN ÜNLÜ İSMİ KİM? İŞTE O DEV LİSTE!

Hazırlanan bu liste, şehirlerin sadece haritadaki yerleriyle değil, yetiştirdikleri ikonik isimlerle nasıl birer markaya dönüştüğünü bir kez daha kanıtladı. Peki, sizin şehrinizin listesinde kim var? İşte yeşil sahalardan sahnelere, kalemlerden beyaz perdeye memleketinin simgesi haline gelmiş o isimler…