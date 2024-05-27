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Haberler Galeri Elçin Sangu’ya takipçileri ‘nereye kayboldun’ diye sordu! Elçin Sangu’dan şaşırtan cevap!
Giriş Tarihi: 27.05.2024 20:10 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 20:10

Elçin Sangu’ya takipçileri ‘nereye kayboldun’ diye sordu! Elçin Sangu’dan şaşırtan cevap!

'Kiralık Aşk', Öyle Bir Geçer Zaman ki' ve 'Kurt Seyit ve Şura' gibi dizilerde rol alan Elçin Sangu, başarılı oyunculuk performansıyla dikkatleri sık sık üzerine çekiyor. Her hareketiyle adından söz ettirmeyi başaran ünlü oyuncu Elçin Sangu, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı. Ünlü oyuncu, takipçilerinin 'nereye kayboldun' sorusuna öyle bir cevap verdi ki! İşte Elçin Sangu'nun herkesi şaşırtan o cevabı!

Elçin Sangu’ya takipçileri ‘nereye kayboldun’ diye sordu! Elçin Sangu’dan şaşırtan cevap!

Rol aldığı yapımlarla geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Elçin Sangu, her hareketiyle adından söz ettiriyor.

Elçin Sangu’ya takipçileri ‘nereye kayboldun’ diye sordu! Elçin Sangu’dan şaşırtan cevap!

Instagram'da 8,3 milyon takipçisi bulunan Sangu, paylaşımlarıyla da magazin gündemine damga vurmayı başarıyor.

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Elçin Sangu’ya takipçileri ‘nereye kayboldun’ diye sordu! Elçin Sangu’dan şaşırtan cevap!

Ünlü oyuncu bu kez takipçilerin 'nereye kayboldun' sorusuna cevap verdi.

Elçin Sangu’ya takipçileri ‘nereye kayboldun’ diye sordu! Elçin Sangu’dan şaşırtan cevap!

Özel hayatıyla da merak konusu olan oyuncu, son olarak çocukluğuna dair yaptığı itiraf ile gündem oldu.

Elçin Sangu’ya takipçileri ‘nereye kayboldun’ diye sordu! Elçin Sangu’dan şaşırtan cevap!

Bilgisayar oyunu oynadığı açıklayan ünlü oyuncu herkesi şaşırttı. Sangu, "Sadece çok oyun oynuyorum ve canım nasıl isterse eğlenmek için öyle oynuyorum. Gamer'ım diyemem demem. Oynamayı seviyorum o kadar… Sakin!" ifadelerini kullandı.

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