Elçin Sangu’ya takipçileri ‘nereye kayboldun’ diye sordu! Elçin Sangu’dan şaşırtan cevap!

Bilgisayar oyunu oynadığı açıklayan ünlü oyuncu herkesi şaşırttı. Sangu, "Sadece çok oyun oynuyorum ve canım nasıl isterse eğlenmek için öyle oynuyorum. Gamer'ım diyemem demem. Oynamayı seviyorum o kadar… Sakin!" ifadelerini kullandı.