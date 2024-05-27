Giriş Tarihi: 27.05.2024 20:10
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
20:10
Elçin Sangu’ya takipçileri ‘nereye kayboldun’ diye sordu! Elçin Sangu’dan şaşırtan cevap!
'Kiralık Aşk', Öyle Bir Geçer Zaman ki' ve 'Kurt Seyit ve Şura' gibi dizilerde rol alan Elçin Sangu, başarılı oyunculuk performansıyla dikkatleri sık sık üzerine çekiyor. Her hareketiyle adından söz ettirmeyi başaran ünlü oyuncu Elçin Sangu, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı. Ünlü oyuncu, takipçilerinin 'nereye kayboldun' sorusuna öyle bir cevap verdi ki! İşte Elçin Sangu'nun herkesi şaşırtan o cevabı!