Elif Yıldırım Gören kimdir, kaç yaşında, evli mi, nereli? Survivor 2020 sezonu yarışmacısı Elif Yıldırım Gören yaşı, memleketi, hayatı! İşte detaylar...

Her sezon olduğu gibi Tv8 ekranlarının vazgeçilmez yarışma programlarından olan Survivor 2020 sezonu yarışmacıları seyircilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Sakinliğiyle ve programdaki duruşu ile adanın dikkat çeken isimlerinden olan Elif Yıldırım Gören kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi? Gibi özel hayatına dair detaylar ise seyircilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Bursa'nın İznik ilçesinde doğan milli sporcunun 400 metre engelli yarışışında uzmanlaşmış kadın koşucu olduğu biliniyor. Aynı zamanda final heyecanı yaşanan adada her geçen gün zorlaşan parkurlarda gösterdiği performans Gören'i, yarışmanın iddialı isimlerinden biri olarak gösterilmesine neden oluyor. Peki, Elif Yıldırım Gören kimdir, kaç yaşında? Survivor 2020 yarışmacısı Elif Yıldırım gören hakkında tüm merak edilenler…