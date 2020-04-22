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Haberler Galeri Elif Yıldırım Gören kimdir, kaç yaşında, evli mi, nereli? Survivor 2020 sezonu yarışmacısı Elif Yıldırım Gören yaşı, memleketi, hayatı! İşte detaylar...

Gören kimdir, kaç yaşında, evli mi, nereli? 2020 sezonu yarışmacısı Elif Yıldırım Gören yaşı, memleketi, hayatı! İşte detaylar...

Her sezon olduğu gibi Tv8 ekranlarının vazgeçilmez yarışma programlarından olan 2020 sezonu yarışmacıları seyircilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Sakinliğiyle ve programdaki duruşu ile adanın dikkat çeken isimlerinden olan Gören kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi? Gibi özel hayatına dair detaylar ise seyircilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Bursa'nın İznik ilçesinde doğan milli sporcunun 400 metre engelli yarışışında uzmanlaşmış kadın koşucu olduğu biliniyor. Aynı zamanda final heyecanı yaşanan adada her geçen gün zorlaşan parkurlarda gösterdiği performans Gören'i, yarışmanın iddialı isimlerinden biri olarak gösterilmesine neden oluyor. Peki, Elif Yıldırım Gören kimdir, kaç yaşında? Survivor 2020 yarışmacısı Elif Yıldırım gören hakkında tüm merak edilenler…

Giriş Tarihi: 22.04.2020 17:22 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 21:26
Elif Yıldırım Gören kimdir, kaç yaşında, evli mi, nereli? Survivor 2020 sezonu yarışmacısı Elif Yıldırım Gören yaşı, memleketi, hayatı! İşte detaylar...

2020 sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Ünlüler ve Gönüllüler olmak üzere iki takımdan oluşan yarışmada her geçen gün ada yaşamının zorlu şartları ile mücadele eden yarışmacılar öte yandan şampiyonluk için bireysel mücadelelerine de devam ediyor. Birçok seyirci ise Gören kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi? Gibi soruları arama motorları üzerinden araştırmaya devam ederken sizler için hazırladığımız haberimizde yarışmacı ile ilgili tüm detayları derledik. Peki, sakin kişiliği ile adada adından söz ettiren Elif Yıldırım Gören kimdir? İşte Survivor Elif Yıldırım Gören hakkında tüm merak edilenler!

ELİF YILDIRIM GÖREN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Survivor Ünlüler takımında yer alan engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucu olan Elif Yıldırım Gören kimdir? İşte Survivor Ünlüler yarışmacısı Elif Yıldırım Gören biyografisi!

Elif Yıldırım Gören kimdir, kaç yaşında, evli mi, nereli? Survivor 2020 sezonu yarışmacısı Elif Yıldırım Gören yaşı, memleketi, hayatı! İşte detaylar...

Gören, 14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğmuştur. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucudur. 1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan bir Spor Kulübü üyesidir.

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Elif Yıldırım Gören kimdir, kaç yaşında, evli mi, nereli? Survivor 2020 sezonu yarışmacısı Elif Yıldırım Gören yaşı, memleketi, hayatı! İşte detaylar...

Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.

Elif Yıldırım Gören kimdir, kaç yaşında, evli mi, nereli? Survivor 2020 sezonu yarışmacısı Elif Yıldırım Gören yaşı, memleketi, hayatı! İşte detaylar...

SURVİVOR YARIŞMACISI AŞKIM BURÇE TUNAY KİMDİR?

Tunay, 2006 yılında Kayseri Erciyes Üniversitesi Yaz Spor Okulu'nda Hakan Akdoğan önderliğinde cimnastik sporuna başladı. Aynı üniversitenin Spor Kulübünde lisanslı sporculuğa 2007 yılında adım attı. Burada hem artistik hemde trampolin olarak sürdürdüren Aşkım Burçe Tunay, yarışmacı kimliğini, 2010 yılında İstanbul'a dönüşte trampoline karar vererek İst. Akademik Spor Kulübü'nde Cumhur Zorba hocamın nezaretinde devam etti.

Elif Yıldırım Gören kimdir, kaç yaşında, evli mi, nereli? Survivor 2020 sezonu yarışmacısı Elif Yıldırım Gören yaşı, memleketi, hayatı! İşte detaylar...

İlk sportif başarısı 2012 I.Etap Kulüplerarası Yarışması'nda 6.'cılık elde ederek aldı. 19-25 Ocak 2013 yılında İzmir'de toplanan Trampolin Cimnastik Yıldız-Genç-Büyük Gelişim Kampı'na çağrılması, Milli Takım ile ilk "tanışmaması" oldu. Nisan 2013/İzmir'de 5.'cilik, Temmuz 2013/Samsun'da 4.'cülük ile 01-07 Eylül 2013/Samsun Gelişim Kampı sonrası 12-13 Ekim 2013/Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda aldığım ilk Türkiye Şampiyonluğu ile Milli Takıma çağrılarak, 14-18 Kasım 2013'de Bulgaristan/Sofya'da Dünya Yaş Grupları Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etme hakkını elde ettim. İlk millilik heyecanı ile serimi tam bitiremediğinden dolayı ancak dünya 65.'cisi olarak ilk milli heyecanı yaşadı.

Elif Yıldırım Gören kimdir, kaç yaşında, evli mi, nereli? Survivor 2020 sezonu yarışmacısı Elif Yıldırım Gören yaşı, memleketi, hayatı! İşte detaylar...

Türkiye dahilindeki yarışmalardaki başarılarına Nisan 2016'da İspanya/Valladolid'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na katılarak devam etti. 2016'da Brescia/İtalya'da Final yaparak 6.'cılık ve Santerem/Portekiz'de yine Final yaparak 4.'cü olarak en iyi derecemi yaptı.I. Okullararası Trampolin Tr. Şampiyonası'nda okulum Maltepe Anadolu Lisesi'ni temsil ederek daha önce İstanbul 1.'cisi olarak katıldığı şampiyonadan okuluma Türkiye 3.'lüğünü kazandırdı. Aşkım Burçe Tunay şu an antrenörü Murat Ocaktan ile sporculuk yolumda ilerlemeye çalışıyor.

Elif Yıldırım Gören kimdir, kaç yaşında, evli mi, nereli? Survivor 2020 sezonu yarışmacısı Elif Yıldırım Gören yaşı, memleketi, hayatı! İşte detaylar...
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