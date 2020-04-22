Elif Yıldırım Gören kimdir, kaç yaşında, evli mi, nereli? Survivor 2020 sezonu yarışmacısı Elif Yıldırım Gören yaşı, memleketi, hayatı! İşte detaylar...

Survivor 2020 sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Ünlüler ve Gönüllüler olmak üzere iki takımdan oluşan yarışmada her geçen gün ada yaşamının zorlu şartları ile mücadele eden yarışmacılar öte yandan şampiyonluk için bireysel mücadelelerine de devam ediyor. Birçok seyirci ise Elif Yıldırım Gören kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi? Gibi soruları arama motorları üzerinden araştırmaya devam ederken sizler için hazırladığımız haberimizde yarışmacı ile ilgili tüm detayları derledik. Peki, sakin kişiliği ile adada adından söz ettiren Elif Yıldırım Gören kimdir? İşte Survivor Elif Yıldırım Gören hakkında tüm merak edilenler!

ELİF YILDIRIM GÖREN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Survivor Ünlüler takımında yer alan engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucu olan Elif Yıldırım Gören kimdir? İşte Survivor Ünlüler yarışmacısı Elif Yıldırım Gören biyografisi!