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Haberler Galeri Emanet'in güzel oyuncusu Sıla Türkoğlu sırra kadem bastı! Yapım şirketi ifşa etti gerçekler ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 17.05.2022 13:48 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 14:02

Emanet'in güzel oyuncusu Sıla Türkoğlu sırra kadem bastı! Yapım şirketi ifşa etti gerçekler ortaya çıktı!

Bir dönem "Yemin" dizisiyle ekranlarda boy gösteren, "Emanet" dizisinde de Halil İbrahim Ceyhan ile başrolü paylaşan Sıla Türkoğlu; son günlerde rol aldığı yapımla yaşadığı sıkıntıyla gündemde. Başrol oynadığı "Emanet" dizisinin sezon finali çekimlerine katılmayan Türkoğlu, gündeme bomba gibi düştü. Karamel Yapım, dizinin sezon finali çekimlerine katılmadığı için dublör oynatmak zorunda kaldığı başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu için yasal yollara başvuracağını açıkladı. Yapım şirketinin, "Bizi muhataplarımıza karşı maddi ve manevi büyük bir yük altına soktu" sözlerinin ardından gözler Sıla Türkoğlu'na çevrildi. İşte Sıla Türkoğlu ile yapım arasında tüm yaşananlar...

Emanet’in güzel oyuncusu Sıla Türkoğlu sırra kadem bastı! Yapım şirketi ifşa etti gerçekler ortaya çıktı!

"Emanet" dizisinin başrol oyuncuları arasında yer alan Sıla Türkoğlu'nun diziden bir anda ayrılık kararı aldığı ve sezon finali çekimlerine katılmadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

Emanet’in güzel oyuncusu Sıla Türkoğlu sırra kadem bastı! Yapım şirketi ifşa etti gerçekler ortaya çıktı!

Hal böyle olunca yapım şirketi, Sıla Türkoğlu yerine sezon finali çekimi için dublör kullanıldığını belirtti.

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Emanet’in güzel oyuncusu Sıla Türkoğlu sırra kadem bastı! Yapım şirketi ifşa etti gerçekler ortaya çıktı!

Konuyla ilgili resmi sosyal medya hesabından açıklama yayınlayan Karamel Yapım, Türkoğlu ile yaşadıklarını bir bir anlattı.

Emanet’in güzel oyuncusu Sıla Türkoğlu sırra kadem bastı! Yapım şirketi ifşa etti gerçekler ortaya çıktı!

"SÖZLEŞMESİ DEVAM ETTİĞİ İÇİN AYRILIK KARARI KABUL EDİLMEDİ"

Sıla Türkoğlu hakkında sosyal medya hesaplarından yazılı açıklama yapa yapım şirketi, şu ifadeleri kullandı:

Emanet’in güzel oyuncusu Sıla Türkoğlu sırra kadem bastı! Yapım şirketi ifşa etti gerçekler ortaya çıktı!

"Dizimizin başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu, üçüncü sezon dizide yer almak istemediğini şirketimize iletmiş, sözleşmesi ve hikayesi devam ettiği için bu talebi tarafımızca uygun görülmemiştir.

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