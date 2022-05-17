Giriş Tarihi: 17.05.2022 13:48 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 14:02

Emanet'in güzel oyuncusu Sıla Türkoğlu sırra kadem bastı! Yapım şirketi ifşa etti gerçekler ortaya çıktı!

Bir dönem "Yemin" dizisiyle ekranlarda boy gösteren, "Emanet" dizisinde de Halil İbrahim Ceyhan ile başrolü paylaşan Sıla Türkoğlu; son günlerde rol aldığı yapımla yaşadığı sıkıntıyla gündemde. Başrol oynadığı "Emanet" dizisinin sezon finali çekimlerine katılmayan Türkoğlu, gündeme bomba gibi düştü. Karamel Yapım, dizinin sezon finali çekimlerine katılmadığı için dublör oynatmak zorunda kaldığı başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu için yasal yollara başvuracağını açıkladı. Yapım şirketinin, "Bizi muhataplarımıza karşı maddi ve manevi büyük bir yük altına soktu" sözlerinin ardından gözler Sıla Türkoğlu'na çevrildi. İşte Sıla Türkoğlu ile yapım arasında tüm yaşananlar...