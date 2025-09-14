'Emily in Paris'in yıldızı zayıflığıyla olay oldu! Lily Collins'in ince beli görenleri korkuttu: "Vücudunda yağ kalmamış"



Harvard-Westlake Okulu'ndan mezun olmuştur ve Kaliforniya Üniversitesinde yayıncılık bölümünü bitirmiştir. Elle Girl'e makaleler yazdığı gibi, Seventeen, Teen Vogue ve Los Angeles Times gibi dergilere de makaleler yazdı. Abduction ve Mirror Mirror [2012] adlı filmlerle ün kazanmıştır ve son zamanların popüler kitap serilerinden biri olan Ölümcül Oyuncakların baş karakterlerinden biri olan Clary Fray karakterine hayat vermektedir. Serinin ilk filmi olan Kemikler Şehri'nin çekimleri 20 Ağustos 2012'de Toronto, Kanada'da başlamıştır.