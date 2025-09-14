'Emily in Paris'in yıldızı zayıflığıyla olay oldu! Lily Collins'in ince beli görenleri korkuttu: "Vücudunda yağ kalmamış"

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Şimdilerde 'Emily in Paris' dizisiyle yıldızını parlatan Hollywood oyuncusu Lily Collins, son haliyle endişe yarattı. Oldukça zayıflamış şekilde kameralar karşısına çıkan 36 yaşındaki aktris, bir deri bir kemik görünümüyle dikkat çekti. Ünlü oyuncuyu gören birçok hayran, 'Vücudunda yağ kalmamış' yorumlarında bulundu.

Birçok projede yer alan İngiliz oyuncu Liliy Collins, son zamanlarda yabancı magazin manşetlerinin üst sıralarında yer alıyor.

Başarılı oyunculuğu ile dikkatleri çeken Hollywood oyuncusu bu sefer gündeme farklı bir konuyla geldi.

Lily Collins, oldukça zayıflamış haliyle kameralar karşısında geçti.

Adeta bir deri bir kemik kalan Collins son görüntüsüyle endişe yarattı.

Ünlü oyuncunun bu zayıflığının bir hastalıktan mı yoksa kendi isteğiyle mi olduğu merak konusu oldu.

LİLY COLLİNS KİMDİR?
Collins; Guildford, Surrey, İngiltere'de doğmuş, İngiliz müzisyen Phil Collins ile ikinci eşi, Amerikan doğumlu Jill Tavelman'ın kızıdır.Lily Collins, aktris Joely Collins ve müzisyen Simon Collins'in üvey kız kardeşidir. Babası Phil Collins'in üçüncü evliliğinden ise Nicholas ve Matthew Collins adında iki üvey kardeşi daha vardır. Annesi ve babası boşanınca 6 yaşında annesiyle Los Angeles'a taşınmıştır.

Harvard-Westlake Okulu'ndan mezun olmuştur ve Kaliforniya Üniversitesinde yayıncılık bölümünü bitirmiştir. Elle Girl'e makaleler yazdığı gibi, Seventeen, Teen Vogue ve Los Angeles Times gibi dergilere de makaleler yazdı. Abduction ve Mirror Mirror [2012] adlı filmlerle ün kazanmıştır ve son zamanların popüler kitap serilerinden biri olan Ölümcül Oyuncakların baş karakterlerinden biri olan Clary Fray karakterine hayat vermektedir. Serinin ilk filmi olan Kemikler Şehri'nin çekimleri 20 Ağustos 2012'de Toronto, Kanada'da başlamıştır.