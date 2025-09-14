Giriş Tarihi: 14.09.2025 13:18
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 13:19
'Emily in Paris'in yıldızı zayıflığıyla olay oldu! Lily Collins'in ince beli görenleri korkuttu: "Vücudunda yağ kalmamış"
Şimdilerde 'Emily in Paris' dizisiyle yıldızını parlatan Hollywood oyuncusu Lily Collins, son haliyle endişe yarattı. Oldukça zayıflamış şekilde kameralar karşısına çıkan 36 yaşındaki aktris, bir deri bir kemik görünümüyle dikkat çekti. Ünlü oyuncuyu gören birçok hayran, 'Vücudunda yağ kalmamış' yorumlarında bulundu.