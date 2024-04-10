Emine Ün’den güzeller güzeli kızı Duru ile bayram kutlaması! Duru Kınay şimdilerde 19 yaşında...

Bir dönem ekranların aranılan isimlerinden olan Emine Ün, İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınmıştı. Şimdiler reklam filmleri ile ekranlarda boy gösteren aynı zamanda uzun yıllardır da tiyatro yapan Emine Ün, son olarak ise Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde Halime Hatun karakterini canlandırıyor.