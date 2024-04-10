Emine Ün’den güzeller güzeli kızı Duru ile bayram kutlaması! Duru Kınay şimdilerde 19 yaşında...

Giriş Tarihi: 10.04.2024 13:47
Güncelleme Tarihi: 10.04.2024
13:52
Bir dönem ekranların aranılan isimlerinden olan Emine Ün, İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınmıştı. Şimdiler reklam filmleri ile ekranlarda boy gösteren aynı zamanda uzun yıllardır da tiyatro yapan Emine Ün son olarak ise Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde Halime Hatun karakterini canlandırıyor. Emine ün sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor. Emine Ün'den en son kızı Duru Kınay ile bayram kutlaması geldi. 19 yaşındaki Duru güzelliğiyle hayran bırakırken annesine benzerliği de dikkat çekti. İşte Emine Ün ile kızı Duru Kınay...