Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Emine Ün'e futbolcu damat! 19 yaşındaki Duru Kınay genç futbolcu Emirhan Çalışkan ile aşkını duyurdu!
Giriş Tarihi: 08.11.2024 08:57 Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 09:02

Emine Ün'e futbolcu damat! 19 yaşındaki Duru Kınay genç futbolcu Emirhan Çalışkan ile aşkını duyurdu!

Emine Ün ile Emre Kınay'a futbolcu damat! Üniversite eğitimi için İngiltere'ye giden Emine Ün ile Emre Kınay'ın kızları Duru Kınay'dan aşk bombası geldi. 19 yaşındaki Duru Kınay'ın İstanbul Beylikdüzüspor futbolcusu Emirhan Çalışkan ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Sosyal medya hesaplarından aşk pozlarını paylaşan Duru Kınay ile futbolcu sevgilisi Emirhan Çalışkan'a ilk yorum ise Emine Ün'den geldi. İşte genç aşıklar Duru Kınay ile Emirhan Çalışkan'ın aşklarını ilan ettikleri kareler...

Emine Ün’e futbolcu damat! 19 yaşındaki Duru Kınay genç futbolcu Emirhan Çalışkan ile aşkını duyurdu!

Emine Ün ile Emre Kınay'ın biricik kızları Duru Kınay gönlünü genç futbolcuya kaptırdı. Aşk pozlarını ardı ardına paylaştı...

Emine Ün’e futbolcu damat! 19 yaşındaki Duru Kınay genç futbolcu Emirhan Çalışkan ile aşkını duyurdu!

Emine Ün ile Emre Kınay'a futbolcu damat!

Üniversite eğitimi için İngiltere'ye giden Emine Ün ile Emre Kınay'ın kızları Duru Kınay'dan aşk bombası geldi. 19 yaşındaki Duru Kınay'ın İstanbul Beylikdüzüspor futbolcusu Emirhan Çalışkan ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Emine Ün’e futbolcu damat! 19 yaşındaki Duru Kınay genç futbolcu Emirhan Çalışkan ile aşkını duyurdu!

Sosyal medya hesaplarından aşk pozlarını paylaşan Duru Kınay ile futbolcu sevgilisi Emirhan Çalışkan'a ilk yorum ise Emine Ün'den geldi.

Emine Ün’e futbolcu damat! 19 yaşındaki Duru Kınay genç futbolcu Emirhan Çalışkan ile aşkını duyurdu!

Emirhan Çalışkan sevgilisinin paylaşımına "bitanem" yorumunda bulunurken Emine Ün de beğeni yaparak aşklarını desteklediğini ortaya koydu.

Emine Ün’e futbolcu damat! 19 yaşındaki Duru Kınay genç futbolcu Emirhan Çalışkan ile aşkını duyurdu!

Emirhan Çalışkan 22 yaşında.

SON DAKİKA