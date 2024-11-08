Emine Ün’e futbolcu damat! 19 yaşındaki Duru Kınay genç futbolcu Emirhan Çalışkan ile aşkını duyurdu!

Giriş Tarihi: 08.11.2024 08:57
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024
09:02
Emine Ün ile Emre Kınay'a futbolcu damat! Üniversite eğitimi için İngiltere'ye giden Emine Ün ile Emre Kınay'ın kızları Duru Kınay'dan aşk bombası geldi. 19 yaşındaki Duru Kınay'ın İstanbul Beylikdüzüspor futbolcusu Emirhan Çalışkan ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Sosyal medya hesaplarından aşk pozlarını paylaşan Duru Kınay ile futbolcu sevgilisi Emirhan Çalışkan'a ilk yorum ise Emine Ün'den geldi. İşte genç aşıklar Duru Kınay ile Emirhan Çalışkan'ın aşklarını ilan ettikleri kareler...