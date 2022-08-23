Giriş Tarihi: 23.08.2022 11:26
Güncelleme Tarihi: 23.08.2022
11:29
Emine Ün'ün anne acısı dinmiyor! Yürekleri dağladı "Tek tesellim…"
Ünlü oyuncu Emine Ün, geçtiğimiz yıl ağustos ayında koronavirüs nedeniyle annesi Müzeyyen Bolverdi'yi kaybetmenin acısını yaşamıştı. Zor günler geçiren ünlü oyuncu, annesini ölümünün birinci yıl dönümünde unutmadı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan 44 yaşındaki Ün, duygularını takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımına eklediği not ise yürekleri dağladı. İşte Emine Ün'ün hüzünlendiren o paylaşımı…