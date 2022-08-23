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Haberler Galeri Emine Ün'ün anne acısı dinmiyor! Yürekleri dağladı "Tek tesellim…"
Giriş Tarihi: 23.08.2022 11:26 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022 11:29

Emine Ün'ün anne acısı dinmiyor! Yürekleri dağladı "Tek tesellim…"

Ünlü oyuncu Emine Ün, geçtiğimiz yıl ağustos ayında koronavirüs nedeniyle annesi Müzeyyen Bolverdi'yi kaybetmenin acısını yaşamıştı. Zor günler geçiren ünlü oyuncu, annesini ölümünün birinci yıl dönümünde unutmadı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan 44 yaşındaki Ün, duygularını takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımına eklediği not ise yürekleri dağladı. İşte Emine Ün'ün hüzünlendiren o paylaşımı…

Emine Ün’ün anne acısı dinmiyor! Yürekleri dağladı Tek tesellim…

İbrahim Erkal ile birlikte rol aldığı 'Canısı' projesi ile hafızalarda yer eden Emine Ün, annesi Müzeyyen Bolverdi'yi ölüm yıl dönümünde unutmadı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan güzel oyuncu, duygularını satırlara döktü.

Emine Ün’ün anne acısı dinmiyor! Yürekleri dağladı Tek tesellim…

Ünlü oyuncu Emine Ün, paylaşımında; "Bugünün geldiğine inanamıyorum. Bir Yıl… Kalbimi acıtan, yüreğimi sızlatan gün... Benim biricik güzel annem tatlı anılarımız tek tesellim, sözlerim bitti, duygularım devam… Seni çok Seviyorum" ifadelerini kullandı.

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Emine Ün’ün anne acısı dinmiyor! Yürekleri dağladı Tek tesellim…
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Emine Ün’ün anne acısı dinmiyor! Yürekleri dağladı Tek tesellim…

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Emine Ün'ün annesi geçtiğimiz yaz koronavirüse yakalanmış ve günlerce yoğun bakımda yaşam mücadelesi vermişti.

Emine Ün’ün anne acısı dinmiyor! Yürekleri dağladı Tek tesellim…

Ancak Müzeyyen Bolverdi, 24 Ağustos 2021 tarihinde Covid-19 sebebiyle hayatını kaybetmişti.

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