Emine Ün'ün anne acısı dinmiyor! Yürekleri dağladı "Tek tesellim…"

İbrahim Erkal ile birlikte rol aldığı 'Canısı' projesi ile hafızalarda yer eden Emine Ün, annesi Müzeyyen Bolverdi'yi ölüm yıl dönümünde unutmadı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan güzel oyuncu, duygularını satırlara döktü.