Giriş Tarihi: 26.09.2024 07:52
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024
08:01
Emine Ün’ün yeni yaşına Londra'da okuyan kızı Duru Kınay'ın yanında girdi! "Kim der ki 47 yaşında"
Üniversite eğitimi için İngiltere'ye giden Emine Ün ile Emre Kınay'ın kızları Duru Kınay son olarak annesini ağırladı. Kızını okula uğurlarken duygusal anlar yaşayan Emine Ün bu defa yeni yaşına kızının yanında girmek için Londra'ya uçtu. Güzelliği ile yıllara meydan okuyan Emine Ün 47. yaşına İngiltere'de kızı ile girdi. Annesi gibi güzelliğiyle dikkat çeken Duru Kınay sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte "Kim der ki 47 yaşında" yorumları yağan Emine Ün ve kızı Duru Kınay...