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Haberler Galeri Emine Ün’ün yeni yaşına Londra'da okuyan kızı Duru Kınay'ın yanında girdi! "Kim der ki 47 yaşında"
Giriş Tarihi: 26.09.2024 07:52 Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 08:01

Emine Ün’ün yeni yaşına Londra'da okuyan kızı Duru Kınay'ın yanında girdi! "Kim der ki 47 yaşında"

Üniversite eğitimi için İngiltere'ye giden Emine Ün ile Emre Kınay'ın kızları Duru Kınay son olarak annesini ağırladı. Kızını okula uğurlarken duygusal anlar yaşayan Emine Ün bu defa yeni yaşına kızının yanında girmek için Londra'ya uçtu. Güzelliği ile yıllara meydan okuyan Emine Ün 47. yaşına İngiltere'de kızı ile girdi. Annesi gibi güzelliğiyle dikkat çeken Duru Kınay sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte "Kim der ki 47 yaşında" yorumları yağan Emine Ün ve kızı Duru Kınay...

Emine Ün’ün yeni yaşına Londra’da okuyan kızı Duru Kınay’ın yanında girdi! Kim der ki 47 yaşında

Sosyal medya hesabından kızı ile sık sık fotoğraf paylaşan oyuncu Emine Ün ile kızının benzerliği yeniden sosyal medyanın gündemine geldi.

Emine Ün’ün yeni yaşına Londra’da okuyan kızı Duru Kınay’ın yanında girdi! Kim der ki 47 yaşında

Emine Ün doğum gününde soluğu kızının yanında aldı. Kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru Kınay ilgi odağı oldu.

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Emine Ün’ün yeni yaşına Londra’da okuyan kızı Duru Kınay’ın yanında girdi! Kim der ki 47 yaşında

Üniversite eğitimi için İngiltere'ye giden Emine Ün ile Emre Kınay'ın kızları Duru Kınay son olarak annesini ağırladı.

Emine Ün’ün yeni yaşına Londra’da okuyan kızı Duru Kınay’ın yanında girdi! Kim der ki 47 yaşında

Kızını okula uğurlarken duygusal anlar yaşayan Emine Ün bu defa yeni yaşına kızının yanında girmek için Londra'ya uçtu.

Emine Ün’ün yeni yaşına Londra’da okuyan kızı Duru Kınay’ın yanında girdi! Kim der ki 47 yaşında

Güzelliği ile yıllara meydan okuyan Emine Ün 47. yaşına İngiltere'de kızı ile girdi.

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