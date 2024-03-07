Giriş Tarihi: 07.03.2024 10:24
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
10:46
En acı veda! 'Seksenler'in Zafer'i Efe Deprem son yolculuğuna uğurlandı! Eşi Burcu Altın Deprem gözyaşlarına boğuldu!
Seksenler dizisinde 'Zafer' rolüyle tanınan oyuncu Efe Deprem'den acı haber gelmişti. 42 yaşındaki ünlü oyuncu motosikleti ile trafik kazası geçirmişti. Deprem, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Kendisi gibi oyuncu olan Burcu Altın ile evli olan Efe Deprem'in ölüm haberi ise sanat camiasını yasa boğdu. Tiyatro oyuncusu Efe Deprem'in cenazesi Üsküdar'da bulunan Şakirin Camii'ne getirildi. Cenazeye Deprem'in ailesi, çalışma arkadaşları ve çok sayıda yakını katıldı. Deprem'in tabutunun üzerine babası Teoman Deprem tarafından Fenerbahçe forması konuldu. Deprem'in ağabeyi Mete Deprem de tabutun başından ayrılmadı. Efe Deprem'in eşi Burcu Altın Deprem ayakta durmakta güçlük çekti. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Efe Deprem'in cenazesi Çamlıca Mezarlığı'na defnedildi.