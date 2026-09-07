"En güvenli sığınak ailemiz" 'Mercan Köşk'ün yıldızı Kubilay Aka'dan GÜNAYDIN'a özel açıklamalar!

■ Konservatuar okumadan bu mesleği yapıyorsunuz. Siz bu açıdan hiç olumsuzluk yaşadınız mı setlerde?

Alaylı olmanın dezavantajını yaşamadım. Ama insan bazen kendi içinde eksiklerini çok daha net görüyor. Ben de sette kendimi yeterli bulmadığım zamanlar yaşadım ve tam da bu yüzden eğitim almaya, çalışmaya ve kendimi geliştirmeye devam ettim. Yetenek tabii ki önemli ama tek başına yeterli değil. Yaklaşık 11 yıldır bu işi yapıyorum ve her karakter size başka bir şey öğretiyor. "Ben alaylıyım, zaten bu işi yapıyorum" diyerek devam edemezsiniz. Bir noktadan sonra yeni şeyler öğrenmeniz, yeni araçlar edinmeniz gerekiyor. Mutlaka dezavantaj yaşadığım anlar olmuştur kendi içimde ama avantajını yaşadığım zamanlar daha çok oldu. Kariyerimin ilk yıllarında içgüdülerimle hareket ediyordum. Bugün hâlâ içgüdülerime güveniyorum ama artık kendime dışarıdan bakmayı da öğrendim. Gözlem yapıyorum, eğitim alıyorum, oyuncu koçumla çalışıyorum. Bana "Kendini yeterli görüyor musun?" diye sorarsanız, cevabım 'hayır' olur. 50 yaşıma geldiğimde de kendimi tam olarak yeterli hissetmeyeceğim. Ama beni geliştiren de tam olarak bu: Öğrenme açlığımı kaybetmemek.