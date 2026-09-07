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'En güvenli sığınak ailemiz' 'Mercan Köşk'ün yıldızı Kubilay Aka'dan GÜNAYDIN'a özel açıklamalar!
Giriş Tarihi: 07.09.2026 06:35
"En güvenli sığınak ailemiz" 'Mercan Köşk'ün yıldızı Kubilay Aka'dan GÜNAYDIN'a özel açıklamalar!
Geçtiğimiz cumartesi ilk bölümüyle atv'de başlayan 'Mercan Köşk' dizisinde 'Aras' karakterini canlandıran Kubilay Aka, dizinin gizemli senaryosunun seyirciyi içine çekeceğini söyledi: "Bana bu rol ilk teklif edildiğinde senaryosunun tahmin edilemez oluşundan etkilendim. Bir hikayenin finalini daha ilk anda tahmin edemiyorsam, o senaryo bana çekici geliyor. 'Mercan Köşk' de tam olarak öyle. Seyircinin her bölümün sonunda 'Acaba bir sonraki bölümde ne olacak?' diye merak edeceğine inanıyorum"