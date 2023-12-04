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Haberler Galeri 'En İyi Erkek Oyuncu' seçilen Salih Bademci oyuncu eşi ile geceye damga vurdu! Salih Bademci meğer eşi ile aynı dizideymiş...
Giriş Tarihi: 04.12.2023 11:29 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 11:40

'En İyi Erkek Oyuncu' seçilen Salih Bademci oyuncu eşi ile geceye damga vurdu! Salih Bademci meğer eşi ile aynı dizideymiş...

Ulan İstanbul, İstanbullu Gelin, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, son olarak ise Kulüp ve Terzi dizileriyle büyük beğeni toplayan yakışıklı oyuncu Salih Bademci, şimdilerde Dilek Taşı dizisiyle ekranlarda boy gösteriyor. Salih Bademci son olarak 49. Altın Kelebek Ödülleri Tören'nde ortaya çıktı. Geceye oyuncu eşi ile katılan Salih Bademci törenden "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü ile ayrıldı. Ayrıca Salih Bademci'nin yer aldığı Kulüp dizisi "En İyi İnternet Dizisi" ödülüne layık görüldü. Sosyal medyanın konuşulan ve merak edilen isimlerinden olan sevilen oyuncu Salih Bademci'nin eşinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu ilk defa öğrenenler çok şaşırdı. Aynı dizide de yer alan Salih Bademci ile eşi ilgi odağı oldu. İşte gerek dijitaldeki projelerde, gerek TV dizi ve reklam sektöründe aranan isimler arasında olan Salih Bademci'nin eşi İmer Özgün ve kızı İklim ile mutlu aile pozları...

’En İyi Erkek Oyuncu’ seçilen Salih Bademci oyuncu eşi ile geceye damga vurdu! Salih Bademci meğer eşi ile aynı dizideymiş...

49. kez düzenlenen Altın Kelebek Ödül Töreni'ne yakışıklı oyuncu Salih Bademci damgası! Altın Kelebek "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü Dilek Taşı dizisinin başrolü Salih Bademci'nin oldu.

’En İyi Erkek Oyuncu’ seçilen Salih Bademci oyuncu eşi ile geceye damga vurdu! Salih Bademci meğer eşi ile aynı dizideymiş...

Ulan İstanbul, İstanbullu Gelin, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, son olarak ise Kulüp ve Terzi dizileriyle büyük beğeni toplayan yakışıklı oyuncu Salih Bademci, şimdilerde Dilek Taşı dizisiyle ekranlarda boy gösteriyor.

Dilek Taşı dizisinin başrol oyuncusu Salih Bademci'nin eşinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu ilk defa öğrenenler çok şaşırıyor. Aynı dizide de yer alan Salih Bademci ile eşi İmer Özgün sosyal medyanın merak edilenlerinden oldu. İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Fikret karakteriyle gönüllere taht kuran yakışıklı oyuncu aynı diziden rol arkadaşı İmer Özgün ile 2015 yılında evlenmişti.

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’En İyi Erkek Oyuncu’ seçilen Salih Bademci oyuncu eşi ile geceye damga vurdu! Salih Bademci meğer eşi ile aynı dizideymiş...

Salih Bademci son olarak 49. Altın Kelebek Ödülleri Tören'nde ortaya çıktı. Geceye oyuncu eşi ile katılan Salih Bademci törenden "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü ile ayrıldı. Ayrıca Salih Bademci'nin yer aldığı Kulüp dizisi "En İyi İnternet Dizisi" ödülüne layık görüldü.

’En İyi Erkek Oyuncu’ seçilen Salih Bademci oyuncu eşi ile geceye damga vurdu! Salih Bademci meğer eşi ile aynı dizideymiş...

Sosyal medyanın konuşulan ve merak edilen isimlerinden olan sevilen oyuncu Salih Bademci'nin eşinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu ilk defa öğrenenler çok şaşırdı. Daha önce aynı dizide de yer alan Salih Bademci ile eşi ilgi odağı oldu.

’En İyi Erkek Oyuncu’ seçilen Salih Bademci oyuncu eşi ile geceye damga vurdu! Salih Bademci meğer eşi ile aynı dizideymiş...

İşte gerek dijitaldeki projelerde, gerek TV dizi ve reklam sektöründe aranan isimler arasında olan Salih Bademci'nin eşi İmer Özgün ve kızı İklim ile mutlu aile pozları...

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