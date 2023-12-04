’En İyi Erkek Oyuncu’ seçilen Salih Bademci oyuncu eşi ile geceye damga vurdu! Salih Bademci meğer eşi ile aynı dizideymiş...

Ulan İstanbul, İstanbullu Gelin, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, son olarak ise Kulüp ve Terzi dizileriyle büyük beğeni toplayan yakışıklı oyuncu Salih Bademci, şimdilerde Dilek Taşı dizisiyle ekranlarda boy gösteriyor. Salih Bademci son olarak 49. Altın Kelebek Ödülleri Tören'nde ortaya çıktı. Geceye oyuncu eşi ile katılan Salih Bademci törenden "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü ile ayrıldı. Ayrıca Salih Bademci'nin yer aldığı Kulüp dizisi "En İyi İnternet Dizisi" ödülüne layık görüldü. Sosyal medyanın konuşulan ve merak edilen isimlerinden olan sevilen oyuncu Salih Bademci'nin eşinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu ilk defa öğrenenler çok şaşırdı. Aynı dizide de yer alan Salih Bademci ile eşi ilgi odağı oldu. İşte gerek dijitaldeki projelerde, gerek TV dizi ve reklam sektöründe aranan isimler arasında olan Salih Bademci'nin eşi İmer Özgün ve kızı İklim ile mutlu aile pozları...