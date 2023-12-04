’En İyi Erkek Oyuncu’ seçilen Salih Bademci oyuncu eşi ile geceye damga vurdu! Salih Bademci meğer eşi ile aynı dizideymiş...

Ulan İstanbul, İstanbullu Gelin, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, son olarak ise Kulüp ve Terzi dizileriyle büyük beğeni toplayan yakışıklı oyuncu Salih Bademci, şimdilerde Dilek Taşı dizisiyle ekranlarda boy gösteriyor.

Dilek Taşı dizisinin başrol oyuncusu Salih Bademci'nin eşinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu ilk defa öğrenenler çok şaşırıyor. Aynı dizide de yer alan Salih Bademci ile eşi İmer Özgün sosyal medyanın merak edilenlerinden oldu. İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Fikret karakteriyle gönüllere taht kuran yakışıklı oyuncu aynı diziden rol arkadaşı İmer Özgün ile 2015 yılında evlenmişti.