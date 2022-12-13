En Son Babalar Duyar’ın asi kızı Defne kayıptı... Oyuncu Burçak Işımer yıllar sonra ortaya çıktı, bakın ne iş yapıyor!

Televizyon ekranlarında yayınlandığı dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan En Son Babalar Duyar dizisinin oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleriyle ilgi odağı oluyor. Yayınlanan tekrarlarıyla izleyciyi ekrana kilitlemeyi başaran En Son Babalar Duyar oyuncularının şimdiki halleri merak ediliyor. Bu isimlerden biri de En Son Babalar Duyar'ın asi kızı Defne. Başrollerinde; Ayşegül Atik, Ali Erkazan, Levent Ülgen ve Hatice Aslan gibi ünlü isimlerin yer aldığı En Son Babalar Duyar dizinde aykırı görünümü, çılgın saçlarıyla dikkat çeken Defne karakterine hayat veren Burçak Işımer uzun zamandır ortalarda gözükmüyordu. Şimdilerde 46 yaşında olan Burçak Işımer bambaşka bir iş yapıyor. İşte mavi saçlarıyla hafızalara kazınan En Son Babalar Duyar'ın Defne'si Burçak Işımer'in son hali...