Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ünlü isimlerin en yakınıydı! Rüştü Köknar Tezay gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
Giriş Tarihi: 24.02.2023 14:37 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 16:02

Ünlü isimlerin en yakınıydı! Rüştü Köknar Tezay gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Engin Akyürek, Aras Bulut İynemli, Leyla Tanlar, Bige Önal ve Tolga Sarıtaş'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isimle yakın arkadaş olan Köknar Tezay'dan kahreden haber geldi. Bir süredir kanser ile mücadele eden Köknar Tezay, 55 yaşında hayatını kaybetti. Dizi sektörünün tanınmış isimlerinden olan Tezay'ın ölümü ise sanat camiasını yasa boğdu.Rüştü Köknar Tezay gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Ünlü isimlerin en yakınıydı! Rüştü Köknar Tezay gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Dizi sektörünün tanınmış isimlerinden Köknar Tezay 55 yaşında kansere yenik düştü. Engin Akyürek ve Aras Bulut İynemli'yi kahreden haber geldi. Ünlü isimlerin yakın arkadaşı hayatını kaybetti.

Ünlü isimlerin en yakınıydı! Rüştü Köknar Tezay gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Engin Akyürek, Aras Bulut İynemli, Leyla Tanlar, Bige Önal ve Tolga Sarıtaş'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isimle yakın arkadaş olan Köknar Tezay'ın ölüm haberi sanat dünyasını yasa boğdu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ünlü isimlerin en yakınıydı! Rüştü Köknar Tezay gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Köknar Tezay, "Ferhat ile Şirin" dizisinde de konuk oyunculuk yapmıştı.

Ünlü isimlerin en yakınıydı! Rüştü Köknar Tezay gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Engin Akyürek sosyal medya hesabında "Güle güle Köknar" mesajını paylaştı.

Ünlü isimlerin en yakınıydı! Rüştü Köknar Tezay gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

İki aydır kanser tedavisi gören MDM Print Yönetim Kurulu Başkanı Rüştü Köknar Tezay, son yolculuğuna uğurlandı.

SON DAKİKA