Giriş Tarihi: 24.02.2023 14:37
Güncelleme Tarihi: 24.02.2023
16:02
Ünlü isimlerin en yakınıydı! Rüştü Köknar Tezay gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
Engin Akyürek, Aras Bulut İynemli, Leyla Tanlar, Bige Önal ve Tolga Sarıtaş'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isimle yakın arkadaş olan Köknar Tezay'dan kahreden haber geldi. Bir süredir kanser ile mücadele eden Köknar Tezay, 55 yaşında hayatını kaybetti. Dizi sektörünün tanınmış isimlerinden olan Tezay'ın ölümü ise sanat camiasını yasa boğdu.Rüştü Köknar Tezay gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.