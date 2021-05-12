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Haberler Galeri Engin Akyürek eski partneri Neslihan Atagül'ü es geçti! Final yapan Sefirin Kızı'nın Sancar'ı Engin Akyürek'ten olay yaratan veda paylaşımı
Giriş Tarihi: 12.05.2021 17:05 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021 17:09

eski partneri 'ü es geçti! Final yapan 'nın Sancar'ı Engin Akyürek'ten olay yaratan

Başrollerini ile 'ün paylaştığı "" dizisi, geçen aylarda başrol değişikliğine gitmişti. Neslihan Atagül'ün yerine 'ün gelmesi de Sefirin Kızı dizisinin reytinglerini yükseltmeyince, dizi final kararı aldı. Dün son bölümüyle ekranlara gelen Sefirin Kızı'nda duygusal anlar yaşandı. Dizinin bitmesiyle Engin Akyürek de sosyal medya hesabından veda paylaşımında bulundu. Ancak Akyürek'in herkese veda ettiği paylaşımda Neslihan Atagül'e yer vermemesi, kafaları karıştırdı. İşte tüm detaylar...

Engin Akyürek eski partneri Neslihan Atagül'ü es geçti! Final yapan Sefirin Kızı'nın Sancar'ı Engin Akyürek'ten olay yaratan veda paylaşımı

Başrollerini ile 'ün paylaştığı "" dizisi, geçen aylarda başrol değişikliğine gitmişti.

Engin Akyürek eski partneri Neslihan Atagül'ü es geçti! Final yapan Sefirin Kızı'nın Sancar'ı Engin Akyürek'ten olay yaratan veda paylaşımı

'ün yerine 'ün gelmesi de dizisinin reytinglerini yükseltmeyince, dizi final kararı aldı.

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Engin Akyürek eski partneri Neslihan Atagül'ü es geçti! Final yapan Sefirin Kızı'nın Sancar'ı Engin Akyürek'ten olay yaratan veda paylaşımı

, son bölüm yayınlandıktan sonra Instagram sayfasında teşekkür mesajı paylaştı.

Engin Akyürek eski partneri Neslihan Atagül'ü es geçti! Final yapan Sefirin Kızı'nın Sancar'ı Engin Akyürek'ten olay yaratan veda paylaşımı

Yapım ekibinden, rol arkadaşlarına kadar hemen herkese tek tek teşekkür eden Akyürek'in 'ü anmaması dikkatlerden kaçmadı.

Engin Akyürek eski partneri Neslihan Atagül'ü es geçti! Final yapan Sefirin Kızı'nın Sancar'ı Engin Akyürek'ten olay yaratan veda paylaşımı

İŞTE ENGİN AKYÜREK'İN DİKKAT ÇEKEN O PAYLAŞIMI

"Gemiyi limana yanaştırmanın verdiği huzurla...Bu yolculuğu inşa eden gemiyi hazırlayan yapımcılarımız Saner Ayar ve Nazlı Heptürk'e, Sefirin Kızının dünyasını kuran, bu dünyaya inanmamızı sağlayan her daim yanımda olan desteğini esirgemeyen sevgili yönetmenim; Emre Kabakuşak'a, çektikleri kıymetli sahnelerle yolculuğumuzu güçlendiren ikinci yönetmenlerim; Murat Aksu ve Işıl Günday'a, kamerasıyla duygularımızı derdimizi seyircimize geçiren, hikayenin hep içinde olan kıymetli Görüntü Yönetmenimiz; Serdar Armutlu'ya, en zor zamanlarımızda desteğini esirgemeyen yanımızda olan yolculuğumuza renk katan Tüba Büyüküştün ve Eylem Canbolat'a...

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