Engin Akyürek eski partneri Neslihan Atagül'ü es geçti! Final yapan Sefirin Kızı'nın Sancar'ı Engin Akyürek'ten olay yaratan veda paylaşımı

İŞTE ENGİN AKYÜREK'İN DİKKAT ÇEKEN O PAYLAŞIMI

"Gemiyi limana yanaştırmanın verdiği huzurla...Bu yolculuğu inşa eden gemiyi hazırlayan yapımcılarımız Saner Ayar ve Nazlı Heptürk'e, Sefirin Kızının dünyasını kuran, bu dünyaya inanmamızı sağlayan her daim yanımda olan desteğini esirgemeyen sevgili yönetmenim; Emre Kabakuşak'a, çektikleri kıymetli sahnelerle yolculuğumuzu güçlendiren ikinci yönetmenlerim; Murat Aksu ve Işıl Günday'a, kamerasıyla duygularımızı derdimizi seyircimize geçiren, hikayenin hep içinde olan kıymetli Görüntü Yönetmenimiz; Serdar Armutlu'ya, en zor zamanlarımızda desteğini esirgemeyen yanımızda olan yolculuğumuza renk katan Tüba Büyüküştün ve Eylem Canbolat'a...