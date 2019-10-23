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  • Engin Altan Düzyatan ile ilgili bu gerçeği duyanlar inanamıyor! Engin Altan Düzyatan aslında...

ile ilgili bu gerçeği duyanlar inanamıyor! Engin Altan Düzyatan aslında...

, dizisinde uzun yıllar boyunca gösterdiği performans ile büyük takdir topladı. Ortaya koyduğu oyunculuk ile taraflı tarafsız herkes tarafından sevilen ünlü isim, yeni projeler ile ekranlarda olmaya devam edecek. Ertuğrul bey karakterini başarıyla canlandıran oyuncu, gerçek yaşı ile de hayranlarını şaşırtıyor. Hâl böyle olunca, Engin Altan Düzyatan'ın özel hayatı hakkındaki araştırmalar da yoğunluk kazanıyor. Peki, Engin Altan Düzyatan kaç yaşında? İşte, Engin Altan Düzyatan'ın yaşı ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yaşları...

Giriş Tarihi: 23.10.2019 14:36 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 14:47
Engin Altan Düzyatan ile ilgili bu gerçeği duyanlar inanamıyor! Engin Altan Düzyatan aslında...

Sanat, müzik, spor ve televizyon dünyasındaki isimlerin her hareketleri yakından takip edilirken özel hayatları hakkındaki araştırmalar da sıklıkla yapılıyor. Bu kişilerden birisi de ... Geçtiğimiz aylarda final yapan dizisinde gösterdiği başarılı oyunculukla öne çıkan ünlü oyuncu, özel hayatı ile de vatandaşların ilgisinde. Peki, Engin Altan Düzyatan hakkındaki bu gerçeği daha önce duymuş muydunuz? İşte, yaşı ile hayranlarını şaşırtan Engin Altan Düzyatan hakkındaki o gerçek!

Engin Altan Düzyatan ile ilgili bu gerçeği duyanlar inanamıyor! Engin Altan Düzyatan aslında...

DEFNE SAMYELİ

17 Mart 1972

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Engin Altan Düzyatan ile ilgili bu gerçeği duyanlar inanamıyor! Engin Altan Düzyatan aslında...
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Engin Altan Düzyatan ile ilgili bu gerçeği duyanlar inanamıyor! Engin Altan Düzyatan aslında...

MÜGE ANLI

19 Aralık 1973

Engin Altan Düzyatan ile ilgili bu gerçeği duyanlar inanamıyor! Engin Altan Düzyatan aslında...
Engin Altan Düzyatan ile ilgili bu gerçeği duyanlar inanamıyor! Engin Altan Düzyatan aslında...

AYŞEGÜL ALDİNÇ

28 Eylül 1957

Engin Altan Düzyatan ile ilgili bu gerçeği duyanlar inanamıyor! Engin Altan Düzyatan aslında...
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