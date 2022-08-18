Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar çifti kızları Alara'nın doğum gününü kutladı
Giriş Tarihi: 18.08.2022 11:22 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022 11:27

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar çifti kızları Alara'nın doğum gününü kutladı

Engin Altan Düzyatan, Selim Soydan ve Hülya Koçyiğit'in torunu, Gülşah Alkoçlar'ın kızı olan Neslişah Alkoçlar ile 2014 yılında nikah masasına oturmuştu. Evliliklerini çocukları Emir Aras ve Alara ile taçlandıran ünlü çift, magazin dünyasında parmakla gösteriliyor. Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar çifti son olarak kızları Alara'nın doğum gününü verdikleri bir partiyle kutladı. Düzyatan çiftinin eğlenceli karelerine beğeni yağdı.

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar çifti kızları Alara’nın doğum gününü kutladı

TRT1 ekranlarının tarihi dönem dizisi Barbaroslar Akdeniz Kılıcı'nda başrolde yer alan Engin Altan Düzyatan, hem kariyeri hem de özel hayatıyla çok konuşuluyor. Engin Altan Düzyatan, Neslişah Alkoçlar ile 2014 yılında hayatını birleştirmişti.

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar çifti kızları Alara’nın doğum gününü kutladı

Evlilikleriyle magazin dünyasının parmakla gösterilen çifti mutluluklarını Emir Aras ve Alara adını verdikleri 2 çocuğuyla taçlandırmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar çifti kızları Alara’nın doğum gününü kutladı

Engin Altan Düzyatan, Selim Soydan ve Hülya Koçyiğit'in torunu, Gülşah Alkoçlar'ın kızı olan Neslişah Alkoçlar ile sakin bir hayat sürüyor.

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar çifti kızları Alara’nın doğum gününü kutladı

Ailesine olan düşkünlüğüyle bilinen Engin Altan Düzyatan ile sosyetik eşi Neslişah Alkoçlar, Instagram'da aşka geldi.

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar çifti kızları Alara’nın doğum gününü kutladı

Basında yer almayı pek tercih etmieyen Neslişah Alkoçlar Düzyatan, sosyal medya hesabından eşinin yeni yaşını kutlamıştı.

SON DAKİKA