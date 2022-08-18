Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar çifti kızları Alara’nın doğum gününü kutladı

TRT1 ekranlarının tarihi dönem dizisi Barbaroslar Akdeniz Kılıcı'nda başrolde yer alan Engin Altan Düzyatan, hem kariyeri hem de özel hayatıyla çok konuşuluyor. Engin Altan Düzyatan, Neslişah Alkoçlar ile 2014 yılında hayatını birleştirmişti.