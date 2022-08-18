Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar çifti kızları Alara’nın doğum gününü kutladı

Giriş Tarihi: 18.08.2022 11:22
Güncelleme Tarihi: 18.08.2022
11:27
Engin Altan Düzyatan, Selim Soydan ve Hülya Koçyiğit'in torunu, Gülşah Alkoçlar'ın kızı olan Neslişah Alkoçlar ile 2014 yılında nikah masasına oturmuştu. Evliliklerini çocukları Emir Aras ve Alara ile taçlandıran ünlü çift, magazin dünyasında parmakla gösteriliyor. Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar çifti son olarak kızları Alara'nın doğum gününü verdikleri bir partiyle kutladı. Düzyatan çiftinin eğlenceli karelerine beğeni yağdı.