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Haberler Galeri Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar'dan kayınvalide ve görümcesi ile tatil pozu! "Canımın canlarıyla"
Giriş Tarihi: 16.07.2024 10:39 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 10:43

Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar'dan kayınvalide ve görümcesi ile tatil pozu! "Canımın canlarıyla"

Yeşilçam'ın usta sanatçılarından Hülya Koçyiğit'in güzel torunları Aslışah Alkoçlar ile Neslişah Alkoçlar şu sıralar eşleri ve çocuklarıyla tatilin keyfini sürüyor. Tekne tatilini tercih eden iki kardeş paylaşımlarıyla da ilgi ile takip ediliyor. Yakışıklı oyuncu ve sunucu Engin Altan Düzyatan ile mutlu bir evlilik yürüten Neslişah Alkoçlar Düzyatan'dan yeni tatil kareleri geldi. Sık sık aşklarını gözler önüne seren ikiliden Neslişah Alkoçlar bu defa kayınvalidesi ve görümcesi ile karesini takipçilerinin beğenisine sundu. "Canımın canlarıyla" diyen Neslişah Alkoçlar'ın karesine beğeni ve yorum yağdı. İşte Engin Altan Düzyatan'ın annesi ve ablası...

Engin Altan Düzyatan’ın eşi Neslişah Alkoçlar’dan kayınvalide ve görümcesi ile tatil pozu! Canımın canlarıyla

Sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden Engin Altan Düzyatan ile eşi Neslişah Alkoçlar şimdilerde tekne tatilinde...

Engin Altan Düzyatan’ın eşi Neslişah Alkoçlar’dan kayınvalide ve görümcesi ile tatil pozu! Canımın canlarıyla

Yeşilçam'ın usta sanatçılarından Hülya Koçyiğit'in güzel torunları Aslışah Alkoçlar ile Neslişah Alkoçlar şu sıralar eşleri ve çocuklarıyla tatilin keyfini sürüyor.

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Engin Altan Düzyatan’ın eşi Neslişah Alkoçlar’dan kayınvalide ve görümcesi ile tatil pozu! Canımın canlarıyla

Tekne tatilini tercih eden iki kardeş paylaşımlarıyla da ilgi ile takip ediliyor.

Engin Altan Düzyatan’ın eşi Neslişah Alkoçlar’dan kayınvalide ve görümcesi ile tatil pozu! Canımın canlarıyla

Yakışıklı oyuncu ve sunucu Engin Altan Düzyatan ile mutlu bir evlilik yürüten Neslişah Alkoçlar Düzyatan'dan yeni tatil kareleri geldi.

Engin Altan Düzyatan’ın eşi Neslişah Alkoçlar’dan kayınvalide ve görümcesi ile tatil pozu! Canımın canlarıyla

Sık sık aşklarını gözler önüne seren ikiliden Neslişah Alkoçlar bu defa kayınvalidesi ve görümcesi ile karesini takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Engin Altan Düzyatan'ın annesi ve ablası...

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