Engin Altan Düzyatan'ın yeni imajı ile sosyal medyayı salladı! Engin Altan Düzyatan'ın son hali kafaları karıştırdı...

Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Bey'i olarak gönülleri feth eden Engin Altan Düzyatan son hali le beğeni topladı. Diriliş Ertuğrul'un ekran macerasının sona ermesinden sonra farklı bir projede yer alan Engin Altan Düzyatan reytinglere yenik düşen dizisinin erken final yapmasıyla tatile çıkmıştı. Diriliş Ertuğrul'un başarılı oyuncularından Engin Altan Düzyatan yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı. Engin Altan Düzyatan'ın sakal bırakıp saçlarını uzatmaya başladığı görüldü. Engin Altan Düzyatan'a beğeni ve yorum yağdı... Hayranlarının yeni projesini iple çektiklerini söyledikleri Engin Altan Düzyatan'dan şimdilik yeni bir proje açıklaması gelmedi... İşte Engin Altan Düzyatan'ın yeni imajı ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eski ve yeni halleri...