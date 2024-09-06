Giriş Tarihi: 06.09.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024
11:55
Engin Polat'ın tahliyesi sonrası Dilan Polat sessizliğini bozdu! Kutlamayı 'Enerji' ile yaptı sosyal medyadan yorum yağdı!
SON DAKİKA! 10 aydır tutuklu yargılanan Engin Polat ile beraberindeki 3 sanığa tahliye kararı verildi. Geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Dilan Polat'tan sonra eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanıklı davada mahkeme ara kararını açıkladı. Engin Polat, babası Sezgin Polat, kardeşi Kürşat Polat ve sanık Ahmet Gün'ün tahliyesine karar verildi. Tahliye haberi sonrası Dilan Polat sevinçten havalara uçarken adliye çıkışı aylar sonra ilk paylaşımı da geldi. Dilan Polat eşinin tahliyesi sonrası sevincini 'enerji' şarkısı ile kutlayınca sosyal medyadan yorum yağdı.