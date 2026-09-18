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Entübe edilmişti! Şarkıcı Nev'in tedavisinde kritik karar! Yoğun bakımdan çıkışı ertelendi
Giriş Tarihi: 18.09.2026 15:17
Güncelleme Tarihi: 18.09.2026 15:18
Entübe edilmişti! Şarkıcı Nev'in tedavisinde kritik karar! Yoğun bakımdan çıkışı ertelendi
Türk müziğinin sevilen isimlerinden Nev'in yoğun bakımdan çıkarılması beklenirken planın ertelendiği açıklandı. Hayranlarını endişelendiren kararın sanatçının durumunun kötüleşmesinden kaynaklandığı düşünülse de menajerinden gelen son açıklama gerçeği ortaya koydu. İşte Nev'in sağlık durumundaki son gelişmeler…