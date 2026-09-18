Entübe edilmişti! Şarkıcı Nev’in tedavisinde kritik karar! Yoğun bakımdan çıkışı ertelendi

"Zor", "Sen Gibi" ve "Mühürlü Kaderim" gibi unutulmaz şarkılarıyla tanınan 57 yaşındaki Nevzat Doğansoy'un yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Ünlü sanatçının menajeri İlker Ercan, 17 Eylül'de Nev'in durumunun iyiye gittiğini ve iki gün içerisinde normal odaya alınmasının beklendiğini söylemişti. Ancak doktorların aldığı yeni kararla bu geçiş pazartesi gününe ertelendi.