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Giriş Tarihi: 18.09.2026 15:17 Güncelleme Tarihi: 18.09.2026 15:18

Entübe edilmişti! Şarkıcı Nev'in tedavisinde kritik karar! Yoğun bakımdan çıkışı ertelendi

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Nev'in yoğun bakımdan çıkarılması beklenirken planın ertelendiği açıklandı. Hayranlarını endişelendiren kararın sanatçının durumunun kötüleşmesinden kaynaklandığı düşünülse de menajerinden gelen son açıklama gerçeği ortaya koydu. İşte Nev'in sağlık durumundaki son gelişmeler…

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Entübe edilmişti! Şarkıcı Nev’in tedavisinde kritik karar! Yoğun bakımdan çıkışı ertelendi

"Zor", "Sen Gibi" ve "Mühürlü Kaderim" gibi unutulmaz şarkılarıyla tanınan 57 yaşındaki Nevzat Doğansoy'un yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Ünlü sanatçının menajeri İlker Ercan, 17 Eylül'de Nev'in durumunun iyiye gittiğini ve iki gün içerisinde normal odaya alınmasının beklendiğini söylemişti. Ancak doktorların aldığı yeni kararla bu geçiş pazartesi gününe ertelendi.

Entübe edilmişti! Şarkıcı Nev’in tedavisinde kritik karar! Yoğun bakımdan çıkışı ertelendi

NEV'İN YOĞUN BAKIMDAN ÇIKIŞI NEDEN ERTELENDİ?

Posta'nın haberine göre İlker Ercan, Nev'in sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedavinin olumlu yönde ilerlediğini açıkladı. Yoğun bakımdan çıkış kararının ertelenmesinin nedeninin ise sanatçının mevcut değerlerini korumak ve tedavide daha temkinli ilerlemek olduğu belirtildi.

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Entübe edilmişti! Şarkıcı Nev’in tedavisinde kritik karar! Yoğun bakımdan çıkışı ertelendi

Doktorların risk almak istemediğini söyleyen Ercan, Nev'in pazartesi günü normal odaya alınmasının planlandığını ifade etti. Bu açıklama, sanatçının durumunun kötüleştiğine ilişkin endişeleri de büyük ölçüde giderdi.

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Entübe edilmişti! Şarkıcı Nev’in tedavisinde kritik karar! Yoğun bakımdan çıkışı ertelendi

Normal odaya geçişin kesin zamanı ise doktorların yapacağı son değerlendirmeye göre belirlenecek.

Entübe edilmişti! Şarkıcı Nev’in tedavisinde kritik karar! Yoğun bakımdan çıkışı ertelendi

3 EYLÜL'DE BİLİNÇ KAYBI YAŞAMIŞTI

Nev'in sağlık sorunları 3 Eylül'de yaşadığı bilinç kaybıyla başladı. Ağabeyi tarafından evde yerde bulunan sanatçı, vakit kaybetmeden hastaneye kaldırıldı. İki gün boyunca entübe edilen Nev'in daha sonra yoğun bakımdaki tedavisine devam edildi.

Entübe edilmişti! Şarkıcı Nev’in tedavisinde kritik karar! Yoğun bakımdan çıkışı ertelendi

Menajeri tarafından daha önce yapılan açıklamada, sanatçının hastaneye kaldırılmasından önce yaklaşık iki gün yemek yemediği ve düzenli kullanması gereken ilaçlarını almadığı aktarılmıştı. Sağlık sürecinin ilk günlerinde ağır bir tabloyla mücadele eden Nev'in son günlerde toparlanmaya başladığı bildirildi.

Entübe edilmişti! Şarkıcı Nev’in tedavisinde kritik karar! Yoğun bakımdan çıkışı ertelendi

KARACİĞER NAKLİ İHTİMALİ GÜNDEME GELMİŞTİ

Tedavinin ilerleyen aşamalarında Nev için karaciğer nakli ihtimali de değerlendirildi. Sanatçının dışkısında kan görülmesi üzerine doktorların ayrıntılı tetkikler yaptığı ve tedavi sürecini yakından takip ettiği belirtildi.

Entübe edilmişti! Şarkıcı Nev’in tedavisinde kritik karar! Yoğun bakımdan çıkışı ertelendi

Sağlık sorunlarının alkol kullanımıyla ilişkili olduğu yönündeki sosyal medya iddialarına da menajerinden yanıt geldi. İlker Ercan, Nev'in yaklaşık beş veya altı aydır alkol kullanmadığını söyledi.

Entübe edilmişti! Şarkıcı Nev’in tedavisinde kritik karar! Yoğun bakımdan çıkışı ertelendi

ALBÜM VE "NEV AKADEMİ" PROJESİ YARIM KALDI

Rahatsızlanmadan önce müzik çalışmalarını sürdüren Nev, beş veya altı parçadan oluşması planlanan yeni albümü için kayıt yapıyordu. Sanatçı ayrıca genç müzisyenleri desteklemeyi amaçlayan "Nev Akademi" adlı bir proje üzerinde çalışıyordu.

Entübe edilmişti! Şarkıcı Nev’in tedavisinde kritik karar! Yoğun bakımdan çıkışı ertelendi

Tedavi süreci nedeniyle her iki proje de geçici olarak durduruldu. Sevenlerinin güzel haberlerini beklediği Nev'in, doktorların planında değişiklik olmaması hâlinde pazartesi günü yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alınması bekleniyor.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör

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