Çukur'un İdris Koçovalı'sı Ercan Kesal diziden neden ayrıldı? Gerçek hayattaki oğlunu görenler şoke oluyor!

Çukur İdris Koçovalı nasıl öldü? Ercan Kesal diziden neden ayrıldı? Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Bomba bir sezon finaliyle mayıs ayında ekranlara veda eden Çukur'un 3. sezonu bu pazartesi yani 16 Eylül pazartesi akşamı başlıyor. Sezon finalinde yaşananların ardından İdris mi öldü Yamaç mı öldü diye arayan dizinin takipçileri ise yeni sezon tanıtımlarıyla istedikleri cevabı aldılar. Çünkü Çukur'un 3. sezon ilk bölümünde İdris Koçovalı'nın öldüğünü göreceğiz. Böylece dizide İdris Baba'ya hayat veren usta oyuncu Ercan Kesal da kadrodan ayrılacak. Usta oyuncunun sevenleri 'İdris Koçovalı öldü mü' sorusuna yanıt ararken ünlü oyuncunun oğlunu ilk kez görünce hayrete düştü. Peki siz Çukur'un İdris'i Ercan Kesal'ın çocuğu olduğunu biliyor musunuz?