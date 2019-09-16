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  • Çukur'un İdris Koçovalı'sı Ercan Kesal diziden neden ayrıldı? Gerçek hayattaki oğlunu görenler şoke oluyor!

'un 'sı diziden neden ayrıldı? Gerçek hayattaki oğlunu görenler şoke oluyor!

nasıl öldü? diziden neden ayrıldı? Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Bomba bir sezon finaliyle mayıs ayında ekranlara veda eden Çukur'un 3. sezonu bu pazartesi yani 16 Eylül pazartesi akşamı başlıyor. Sezon finalinde yaşananların ardından İdris mi öldü Yamaç mı öldü diye arayan dizinin takipçileri ise yeni sezon tanıtımlarıyla istedikleri cevabı aldılar. Çünkü Çukur'un 3. sezon ilk bölümünde İdris Koçovalı'nın öldüğünü göreceğiz. Böylece dizide İdris Baba'ya hayat veren usta oyuncu Ercan Kesal da kadrodan ayrılacak. Usta oyuncunun sevenleri 'İdris Koçovalı öldü mü' sorusuna yanıt ararken ünlü oyuncunun oğlunu ilk kez görünce hayrete düştü. Peki siz Çukur'un İdris'i Ercan Kesal'ın çocuğu olduğunu biliyor musunuz?

Giriş Tarihi: 16.09.2019 07:09 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 09:20
Çukur'un İdris Koçovalı'sı Ercan Kesal diziden neden ayrıldı? Gerçek hayattaki oğlunu görenler şoke oluyor!

Canlandırdığı karakter olan 'nın ölmesiyle senaryodaki hikayesi biten diziden ayrıldı. Usta oyuncu senaryo gereği diziye veda etti. Ercan Kesal'ın gerçek hayattaki oğlu ise Poyraz Kesal işte merak edenler için Ercan Kesal ve diğer ünlü isimlerin çocukları…

Çukur'un İdris Koçovalı'sı Ercan Kesal diziden neden ayrıldı? Gerçek hayattaki oğlunu görenler şoke oluyor!

İPEK AÇAR VE KIZI ASLI GÖNÜL

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Çukur'un İdris Koçovalı'sı Ercan Kesal diziden neden ayrıldı? Gerçek hayattaki oğlunu görenler şoke oluyor!

İPEK AÇAR VE KIZI ASLI GÖNÜL

Çukur'un İdris Koçovalı'sı Ercan Kesal diziden neden ayrıldı? Gerçek hayattaki oğlunu görenler şoke oluyor!

İPEK AÇAR VE KIZI ASLI GÖNÜL

Çukur'un İdris Koçovalı'sı Ercan Kesal diziden neden ayrıldı? Gerçek hayattaki oğlunu görenler şoke oluyor!

ZEYNEP DEMİREL VE ÇOCUKLARI: YADE, YEDA

Çukur'un İdris Koçovalı'sı Ercan Kesal diziden neden ayrıldı? Gerçek hayattaki oğlunu görenler şoke oluyor!

ZEYNEP DEMİREL VE ÇOCUKLARI: YADE, YEDA

Çukur'un İdris Koçovalı'sı Ercan Kesal diziden neden ayrıldı? Gerçek hayattaki oğlunu görenler şoke oluyor!

ZEYNEP DEMİREL VE ÇOCUKLARI: YADE, YEDA

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