Giriş Tarihi: 23.12.2023 10:38 Güncelleme Tarihi: 23.12.2023 10:45

Eşini cezaevinde kaybeden şarkıcı Elif Karlı kızını evlendirdi! Elif Karlı'nın kızının gelin çiçeğindeki baba detayı yürekleri burktu...

Ünlü şarkıcı Elif Karlı'nın en mutlu gününde bir yanı eksik! Elif Karlı biricik kızı Ecen Naz Karlı'yı evlendirdi... Elif Karlı'nın eşi Cengiz Karlı, geçtiğimiz Ocak ayında tutuklu olarak bulunduğu Tokat cezaevinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. 57 yaşındaki Cengiz Karlı'nın 30 yıllık eşi Elif Karlı ölüm haberiyle yıkılmış iki çocuğu ve sanatçı dostlarıyla teselli bulmuştu. Elif Karlı son olarak sosyal medya hesabından kızı Ecen Naz Karlı'nın nikahından kareler paylaştı. Ecen Naz Karlı'nın gelin çiçeğindeki baba detayı ise yürekleri burktu... Düğün yemeğinde baş köşeye eşinin karesini koyan Elif Karlı "Bak meleğim kızımız evlendi" dedi... İşte Elif Karlı'nın duygulandıran paylaşımları...