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Haberler Galeri Eşini cezaevinde kaybeden şarkıcı Elif Karlı kızını evlendirdi! Elif Karlı'nın kızının gelin çiçeğindeki baba detayı yürekleri burktu...
Giriş Tarihi: 23.12.2023 10:38 Güncelleme Tarihi: 23.12.2023 10:45

Eşini cezaevinde kaybeden şarkıcı Elif Karlı kızını evlendirdi! Elif Karlı'nın kızının gelin çiçeğindeki baba detayı yürekleri burktu...

Ünlü şarkıcı Elif Karlı'nın en mutlu gününde bir yanı eksik! Elif Karlı biricik kızı Ecen Naz Karlı'yı evlendirdi... Elif Karlı'nın eşi Cengiz Karlı, geçtiğimiz Ocak ayında tutuklu olarak bulunduğu Tokat cezaevinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. 57 yaşındaki Cengiz Karlı'nın 30 yıllık eşi Elif Karlı ölüm haberiyle yıkılmış iki çocuğu ve sanatçı dostlarıyla teselli bulmuştu. Elif Karlı son olarak sosyal medya hesabından kızı Ecen Naz Karlı'nın nikahından kareler paylaştı. Ecen Naz Karlı'nın gelin çiçeğindeki baba detayı ise yürekleri burktu... Düğün yemeğinde baş köşeye eşinin karesini koyan Elif Karlı "Bak meleğim kızımız evlendi" dedi... İşte Elif Karlı'nın duygulandıran paylaşımları...

Eşini cezaevinde kaybeden şarkıcı Elif Karlı kızını evlendirdi! Elif Karlı’nın kızının gelin çiçeğindeki baba detayı yürekleri burktu...

Ünlü şarkıcı Elif Karlı eşinin kaybıyla yıkılmıştı... Elif Karlı'nın eşi Ahmet Cengiz Karlı cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında hayata veda etmişti.

Eşini cezaevinde kaybeden şarkıcı Elif Karlı kızını evlendirdi! Elif Karlı’nın kızının gelin çiçeğindeki baba detayı yürekleri burktu...

Ünlü şarkıcı Elif Karlı'nın en mutlu gününde bir yanı eksik! Elif Karlı biricik kızı Ecen Naz Karlı'yı evlendirdi...

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Eşini cezaevinde kaybeden şarkıcı Elif Karlı kızını evlendirdi! Elif Karlı’nın kızının gelin çiçeğindeki baba detayı yürekleri burktu...

57 yaşındaki Cengiz Karlı'nın 30 yıllık eşi Elif Karlı ölüm haberiyle yıkılmış iki çocuğu ve sanatçı dostlarıyla teselli bulmuştu.

Eşini cezaevinde kaybeden şarkıcı Elif Karlı kızını evlendirdi! Elif Karlı’nın kızının gelin çiçeğindeki baba detayı yürekleri burktu...

Elif Karlı son olarak sosyal medya hesabından kızı Ecen Naz Karlı'nın nikahından kareler paylaştı. Düğün yemeğinde baş köşeye eşinin karesini koyan Elif Karlı "Tabi ki bizimlesin meleğim" dedi...

Eşini cezaevinde kaybeden şarkıcı Elif Karlı kızını evlendirdi! Elif Karlı’nın kızının gelin çiçeğindeki baba detayı yürekleri burktu...

İşte Elif Karlı'nın duygulandıran paylaşımları...

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