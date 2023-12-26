Eski aşkını unutamadı! Çağatay Ulusoy’dan Duygu Sarışın’a yeşil ışık!

Çağatay Ulusoy, Duygu Sarışın'ı bir türlü unutamadı! Ece Sükan'dan ayrılan yakışıklı oyuncu, eski sevgilisini sosyal medyadan tekrar takibe aldı. Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, oyunculuğunun yanı sıra aşk hayatıyla da gündemden düşmüyor. 2018 yılında güzel oyuncu Duygu Sarışın ile birliktelik yaşamaya başlayan oyuncu, 2023 yılında Sarışın'dan ayrılmıştı. Evlenmeleri beklenen çiftin ilişkileri zaman içinde yıpranmış ve yol ayrımına girmişlerdi. Takvim'in haberine göre; Ayrılığın ardından Ece Sükan'la kısa bir birliktelik yaşadığı iddia edilen Ulusoy, bir süre sonra Sükan'dan da ayılmıştı. Aşk sessizliğini koruyan yakışıklı oyuncu beklenmedik bir şey yaptı. ESKİ AŞKINI UNUTAMADI! Çağatay Ulusoy, ayrılığın ardından sosyal medyada takibi bıraktığı Duygu Sarışın'ı tekrar takibe aldı. Eski aşkını unutamadığı konuşulan yakışıklı oyuncunun, Sarışın ile tekrar iletişime geçmek istemesi kafaları karıştırdı. Öte yandan Ulusoy'un bu hamlesi karşısında Sarışın, sessizliğini korudu. Eski aşkının takibine karşılık vermeyen güzel oyuncu, beklemeye geçti.