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Haberler Galeri Eski aşkını unutamadı! Çağatay Ulusoy’dan Duygu Sarışın’a yeşil ışık!
Giriş Tarihi: 26.12.2023 11:39 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 11:41

Eski aşkını unutamadı! Çağatay Ulusoy’dan Duygu Sarışın’a yeşil ışık!

Çağatay Ulusoy'dan beklenmedik hamle... Yakışıklı oyuncu eski sevgilisi Duygu Sarışın'ı sosyal medyadan tekrar takibe aldı. Sarışın ise şimdilik beklemeye geçti ve Ulusoy'un takibine karşılık vermedi.

Eski aşkını unutamadı! Çağatay Ulusoy’dan Duygu Sarışın’a yeşil ışık!

Çağatay Ulusoy, Duygu Sarışın'ı bir türlü unutamadı! Ece Sükan'dan ayrılan yakışıklı oyuncu, eski sevgilisini sosyal medyadan tekrar takibe aldı.

Eski aşkını unutamadı! Çağatay Ulusoy’dan Duygu Sarışın’a yeşil ışık!

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, oyunculuğunun yanı sıra aşk hayatıyla da gündemden düşmüyor.

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Eski aşkını unutamadı! Çağatay Ulusoy’dan Duygu Sarışın’a yeşil ışık!

2018 yılında güzel oyuncu Duygu Sarışın ile birliktelik yaşamaya başlayan oyuncu, 2023 yılında Sarışın'dan ayrılmıştı.

Eski aşkını unutamadı! Çağatay Ulusoy’dan Duygu Sarışın’a yeşil ışık!

Evlenmeleri beklenen çiftin ilişkileri zaman içinde yıpranmış ve yol ayrımına girmişlerdi.

Eski aşkını unutamadı! Çağatay Ulusoy’dan Duygu Sarışın’a yeşil ışık!

Takvim'in haberine göre; Ayrılığın ardından Ece Sükan'la kısa bir birliktelik yaşadığı iddia edilen Ulusoy, bir süre sonra Sükan'dan da ayılmıştı.

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