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Haberler Galeri "Eski eşinin kopyası!" İbrahim Çelikkol yeni sevgilisi Natali Yarcan ile aşka geldi! Romantik pozlarına yorum yağdı
Giriş Tarihi: 11.05.2023 10:11 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023 10:24

"Eski eşinin kopyası!" İbrahim Çelikkol yeni sevgilisi Natali Yarcan ile aşka geldi! Romantik pozlarına yorum yağdı

"Bir Zamanlar Çukurova" dizisiyle adından söz ettiren, "Kuş Uçuşu" dizisi ile de son dönemde gündemde olan yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikkol, özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Geçtiğimiz yıl Mihre Mutlu ile 5 yıllık evliliği tek celsede sona eren İbrahim Çelikkol, şimdilerde Natali Yarcan ile aşk yaşıyor. Birlikteliğini gözlerden uzak sürdüren yakışıklı oyuncu, son olarak sevgilisiyle aşk dolu bir karesini sosyal medya hesabından paylaştı. İbrahim Çelikkol ile Natali Yarcan'ın o fotoğrafı büyük ilgi topladı.

Eski eşinin kopyası! İbrahim Çelikkol yeni sevgilisi Natali Yarcan ile aşka geldi! Romantik pozlarına yorum yağdı

Yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikkol, mimar Mihre Mutlu ile Nisan 2017'de nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinden Ali adında bir oğulları olan çift, geçtiğimiz yıl ise tek celsede boşanmıştı.

Eski eşinin kopyası! İbrahim Çelikkol yeni sevgilisi Natali Yarcan ile aşka geldi! Romantik pozlarına yorum yağdı

BEŞ YILLIK EVLİLİK TEK CELSEDE BİTTİ

İkilinin ilişkilerini toparlaması için yakın dostları araya girmiş ama tüm çabalara rağmen karar değişmemişti. Aşk pozları mazide kalan Çelikkol ve Mutlu, Mayıs 2022'de tek celsede anlaşmalı olarak evliliklerini sonlandırmıştı.

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Eski eşinin kopyası! İbrahim Çelikkol yeni sevgilisi Natali Yarcan ile aşka geldi! Romantik pozlarına yorum yağdı

BİRCE AKALAY İLE TATİL YAPTILAR

Boşandıktan sonra İbrahim Çelikkol'un adı, 'Siyah Beyaz Aşk' dizisinde birlikte rol aldığı Birce Akalay ile aşk dedikodularına karışmıştı. Sık sık birlikte vakit geçiren ünlü oyuncular, geçtiğimiz yaz Bodrum Cennet Koyu'nda görüntülenmişti. İkili, daha sonra da tatil için Kaz Dağları'na gitmişti.

Eski eşinin kopyası! İbrahim Çelikkol yeni sevgilisi Natali Yarcan ile aşka geldi! Romantik pozlarına yorum yağdı

"İBRAHİM CANIM DOSTUM, MİHRE ARKADAŞIM"

Akalay, yakın arkadaşı İbrahim Çelikkol ile yakıştırılmasıyla ilgili olarak, "İbrahim benim çok canım dostum, arkadaşım. Eski eşi Mihre de benim arkadaşım. Yani hani üzülüyorum böyle şeyler çıktığında. Bazen gülüyorum, bazen üzülüyorum. Ne diyeceğimi de şaşırdım artık. Bir kadın bir erkek arkadaş olamazlar mı? Acaba bu niye bu kadar anormal bilmiyorum. Gülünecek bir şey tabii ki. Bir yandan da sinir bozucu. Artık gülüyorsun belli bir süre sonra" demişti.

Eski eşinin kopyası! İbrahim Çelikkol yeni sevgilisi Natali Yarcan ile aşka geldi! Romantik pozlarına yorum yağdı

AŞKINI SOSYAL MEDYADAN İLAN ETTİ

Çelikkol, 2023 yılının ilk günlerinde sevenlerine sürpriz yapmış ve Instagram hesabından yeni sevgilisi Natali Yarcan ile romantik pozunu yayınlayarak birlikteliklerini gözler önüne sermişti.

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