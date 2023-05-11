"Eski eşinin kopyası!" İbrahim Çelikkol yeni sevgilisi Natali Yarcan ile aşka geldi! Romantik pozlarına yorum yağdı

"Bir Zamanlar Çukurova" dizisiyle adından söz ettiren, "Kuş Uçuşu" dizisi ile de son dönemde gündemde olan yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikkol, özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Geçtiğimiz yıl Mihre Mutlu ile 5 yıllık evliliği tek celsede sona eren İbrahim Çelikkol, şimdilerde Natali Yarcan ile aşk yaşıyor. Birlikteliğini gözlerden uzak sürdüren yakışıklı oyuncu, son olarak sevgilisiyle aşk dolu bir karesini sosyal medya hesabından paylaştı. İbrahim Çelikkol ile Natali Yarcan'ın o fotoğrafı büyük ilgi topladı.