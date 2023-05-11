"Eski eşinin kopyası!" İbrahim Çelikkol yeni sevgilisi Natali Yarcan ile aşka geldi! Romantik pozlarına yorum yağdı

"İBRAHİM CANIM DOSTUM, MİHRE ARKADAŞIM"

Akalay, yakın arkadaşı İbrahim Çelikkol ile yakıştırılmasıyla ilgili olarak, "İbrahim benim çok canım dostum, arkadaşım. Eski eşi Mihre de benim arkadaşım. Yani hani üzülüyorum böyle şeyler çıktığında. Bazen gülüyorum, bazen üzülüyorum. Ne diyeceğimi de şaşırdım artık. Bir kadın bir erkek arkadaş olamazlar mı? Acaba bu niye bu kadar anormal bilmiyorum. Gülünecek bir şey tabii ki. Bir yandan da sinir bozucu. Artık gülüyorsun belli bir süre sonra" demişti.