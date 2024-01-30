Giriş Tarihi: 30.01.2024 10:17
Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
10:26
Eski eşiyle olaylı boşanmıştı… Damla Ersubaşı gelinlikli paylaşımıyla şoke etti!
Efsane dizi 'Sihirli Annem'de hayat verdiği Tuğçe karakteriyle hafızalara kazınan Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile nikah masasına oturmuştu. Zeynep ile Zehra adından kızları olan çift, 2020'de olaylı bir şekilde boşanmıştı. 'İhanet' ve 'şiddet' iddiaları sonrası ayrılan ikili geçtiğimiz günlerde yeniden karşı karşıya gelmişti. Damla Ersubaşı, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile gündeme bomba gibi düşmüştü. Son olarak gelinlikli bir fotoğrafını paylaşan Damla Ersubaşı, takipçilerini şaşırttı.