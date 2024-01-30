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Haberler Galeri Eski eşiyle olaylı boşanmıştı… Damla Ersubaşı gelinlikli paylaşımıyla şoke etti!
Giriş Tarihi: 30.01.2024 10:17 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 10:26

Eski eşiyle olaylı boşanmıştı… Damla Ersubaşı gelinlikli paylaşımıyla şoke etti!

Efsane dizi 'Sihirli Annem'de hayat verdiği Tuğçe karakteriyle hafızalara kazınan Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile nikah masasına oturmuştu. Zeynep ile Zehra adından kızları olan çift, 2020'de olaylı bir şekilde boşanmıştı. 'İhanet' ve 'şiddet' iddiaları sonrası ayrılan ikili geçtiğimiz günlerde yeniden karşı karşıya gelmişti. Damla Ersubaşı, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile gündeme bomba gibi düşmüştü. Son olarak gelinlikli bir fotoğrafını paylaşan Damla Ersubaşı, takipçilerini şaşırttı.

Eski eşiyle olaylı boşanmıştı… Damla Ersubaşı gelinlikli paylaşımıyla şoke etti!

Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile nikah masasına oturmuştu. Zehra ve Zeynep adında iki kızları olan çift, 2020'de olaylı bir şekilde boşanmıştı. 'İhanet' ve 'şiddet' iddiaları sonrası yollarını ayıran ikili yeniden karşı karşıya gelmişti. Damla Ersubaşı, hakkında çıkan haberlerin ardından gözyaşlarıyla her şeyi itiraf etmişti. Damla Ersubaşı, son olarak gelinlikli paylaşımıyla herkesi şoke etti...

Eski eşiyle olaylı boşanmıştı… Damla Ersubaşı gelinlikli paylaşımıyla şoke etti!

Magazin gündemine bomba gibi düşen haberde Damla Ersubaşı hakkında ortaya atılan iddialar şoke etmişti. 2020 yılında olaylı bir şekilde boşanan Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser yine mahkemelik olmuştu.

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Eski eşiyle olaylı boşanmıştı… Damla Ersubaşı gelinlikli paylaşımıyla şoke etti!

Daha önce ihanet ve şiddet haberlerinin gölgesinde boşanan çiftten bu defa Mustafa Can Keser, eski eşi Damla Ersubaşı'na ağır suçlamalarla dolu bir velayet davası açmıştı. Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser arasındaki 'velayetin değiştirilmesi' davasındaki dilekçedeki suçlamalar şoke etmişti.

Eski eşiyle olaylı boşanmıştı… Damla Ersubaşı gelinlikli paylaşımıyla şoke etti!

Damla Ersubaşı'nın yasaklı madde bağımlısı olduğunu ileri süren Mustafa Can Keser, Aile Mahkemesi'ne başvurarak 'velayetin değiştirilmesi' davası açmıştı.

Eski eşiyle olaylı boşanmıştı… Damla Ersubaşı gelinlikli paylaşımıyla şoke etti!

Keser'in avukatı Burçem Akkoç dilekçede, "Damla Ersubaşı çocukların evde olduğu sırada yasaklı madde kullanmış, birden fazla kişi ile birliktelik yaşamış ve bu konuda partiler vermişti.

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