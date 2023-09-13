Giriş Tarihi: 13.09.2023 07:49
Güncelleme Tarihi: 28.01.2024
19:10
Eski eşler Hamdi Alkan ile Canan Hoşgör yıllar sonra bir araya geldi! Zeynep Alkan 'Bu tablo ben ve kardeşim için çok değerli'
Hamdi Alkan ile Canan Hoşgör, 1999 yılında boşanıp 2006'da tekrar evlenmiş, 2012'de de yeniden yollarını ayırmıştı. Daha sonraki süreçte hiç bir araya gelmeyen ikiliyi, kızları buluşturdu. Zeynep Alkan, "Yıllar sonra dördümüz bir araya geldik. Bu tablo ben ve kardeşim için çok değerli. İyi ki varsınız ailem" dedi.