Eski eşler Hamdi Alkan ile Canan Hoşgör yıllar sonra bir araya geldi! Zeynep Alkan ’Bu tablo ben ve kardeşim için çok değerli’

Canan Hoşgör ile birlikteliğinden Zeynep ve Ayşe adında iki kızı bulunan 56 yaşındaki yönetmen, 2014 yılında oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel ile Roma'da nikâh masasına oturmuştu. İkili, Mart 2012'de tek celsede boşanmıştı.