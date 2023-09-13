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Haberler Galeri Eski eşler Hamdi Alkan ile Canan Hoşgör yıllar sonra bir araya geldi! Zeynep Alkan 'Bu tablo ben ve kardeşim için çok değerli'
Giriş Tarihi: 13.09.2023 07:49 Güncelleme Tarihi: 28.01.2024 19:10

Eski eşler Hamdi Alkan ile Canan Hoşgör yıllar sonra bir araya geldi! Zeynep Alkan 'Bu tablo ben ve kardeşim için çok değerli'

Hamdi Alkan ile Canan Hoşgör, 1999 yılında boşanıp 2006'da tekrar evlenmiş, 2012'de de yeniden yollarını ayırmıştı. Daha sonraki süreçte hiç bir araya gelmeyen ikiliyi, kızları buluşturdu. Zeynep Alkan, "Yıllar sonra dördümüz bir araya geldik. Bu tablo ben ve kardeşim için çok değerli. İyi ki varsınız ailem" dedi.

Eski eşler Hamdi Alkan ile Canan Hoşgör yıllar sonra bir araya geldi! Zeynep Alkan ’Bu tablo ben ve kardeşim için çok değerli’

Hamdi Alkan, iki kez evlenip boşandığı kızlarının annesi oyuncu Canan Hoşgör ile yıllar sonra bir araya geldi. Çiftin kızları Zeynep Alkan, sürpriz buluşmadan fotoğraf paylaştı.

Eski eşler Hamdi Alkan ile Canan Hoşgör yıllar sonra bir araya geldi! Zeynep Alkan ’Bu tablo ben ve kardeşim için çok değerli’

Hamdi Alkan ile oyuncu Canan Hoşgör, 1989 yılında evlenmişti. 1999'da boşanma kararı almıştı. 2006'da evliliklerine ikinci şans veren ünlü çift, 2012'de anlaşmalı olarak yeniden ayrılmıştı.

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Eski eşler Hamdi Alkan ile Canan Hoşgör yıllar sonra bir araya geldi! Zeynep Alkan ’Bu tablo ben ve kardeşim için çok değerli’

Canan Hoşgör ile birlikteliğinden Zeynep ve Ayşe adında iki kızı bulunan 56 yaşındaki yönetmen, 2014 yılında oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel ile Roma'da nikâh masasına oturmuştu. İkili, Mart 2012'de tek celsede boşanmıştı.

Eski eşler Hamdi Alkan ile Canan Hoşgör yıllar sonra bir araya geldi! Zeynep Alkan ’Bu tablo ben ve kardeşim için çok değerli’

"İYİ Kİ VARSINIZ AİLEM"
Babası Hamdi Alkan, annesi Canan Hoşgör ve kardeşi Ayşe Alkan ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Zeynep Alkan'ın neşesinin bir hayli yerinde olduğu gözlendi.

Eski eşler Hamdi Alkan ile Canan Hoşgör yıllar sonra bir araya geldi! Zeynep Alkan ’Bu tablo ben ve kardeşim için çok değerli’
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