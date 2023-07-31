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Haberler Galeri Eski sevgilisi başından vurmuştu... Hayata sımsıkı tutunan Mutlu Kaya'nın son hali dikkat çekti! Barbie akımına uydu!
Giriş Tarihi: 31.07.2023 14:14 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 15:14

Eski sevgilisi başından vurmuştu... Hayata sımsıkı tutunan Mutlu Kaya'nın son hali dikkat çekti! Barbie akımına uydu!

Katıldığı ses yarışması ile tanınan ve sanatçı Sibel Can'a benzerliği ile dikkat çeken Mutlu Kaya 2015 yılında Diyarbakır'da eski erkek arkadaşı tarafından başından vurulmuş ve ölümden dönmüştü. Uzun süre yaşam mücadelesi vererek hayata tutunan Mutlu Kaya son hali ile dikkat çekti. Instagram'da iyileşme sürecini paylaşan ve yaşama sevincini hiç yitirmeyen Mutlu Kaya son olarak Barbie akımına uydu. Verdiği pozlara beğeni yağan Mutlu Kaya güzelliğiyle de ilgi odağı oldu. İşte Mutlu Kaya'nın son hali...

Eski sevgilisi başından vurmuştu... Hayata sımsıkı tutunan Mutlu Kaya’nın son hali dikkat çekti! Barbie akımına uydu!

Katıldığı ses yarışmasında sesi ve güzelliğiyle Sibel Can'a benzetilen Mutlu Kaya 2015 yılında Diyarbakır'da erkek arkadaşı tarafından başından vurulmuş ve ölümden dönmüştü.

Eski sevgilisi başından vurmuştu... Hayata sımsıkı tutunan Mutlu Kaya’nın son hali dikkat çekti! Barbie akımına uydu!

Instagram'da hayatı ve iyileşmek için verdiği mücadeleyi paylaşan Mutlu Kaya takipçilerinden övgü dolu yorumlar alıyor.

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Eski sevgilisi başından vurmuştu... Hayata sımsıkı tutunan Mutlu Kaya’nın son hali dikkat çekti! Barbie akımına uydu!

Mutlu Kaya son hali ile dikkat çekti. Yaşama sevincini hiç yitirmeyen Mutlu Kaya son olarak Barbie akımına uydu.

Eski sevgilisi başından vurmuştu... Hayata sımsıkı tutunan Mutlu Kaya’nın son hali dikkat çekti! Barbie akımına uydu!

Verdiği pozlara beğeni yağan Mutlu Kaya güzelliğiyle de ilgi odağı oldu. İşte Mutlu Kaya'nın son hali...

Eski sevgilisi başından vurmuştu... Hayata sımsıkı tutunan Mutlu Kaya’nın son hali dikkat çekti! Barbie akımına uydu!

Eski erkek arkadaşı tarafından vurulmuştu! İşte Mutlu Kaya'nın son hali | Video

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