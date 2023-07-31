Giriş Tarihi: 31.07.2023 14:14
Güncelleme Tarihi: 31.07.2023
15:14
Eski sevgilisi başından vurmuştu... Hayata sımsıkı tutunan Mutlu Kaya'nın son hali dikkat çekti! Barbie akımına uydu!
Katıldığı ses yarışması ile tanınan ve sanatçı Sibel Can'a benzerliği ile dikkat çeken Mutlu Kaya 2015 yılında Diyarbakır'da eski erkek arkadaşı tarafından başından vurulmuş ve ölümden dönmüştü. Uzun süre yaşam mücadelesi vererek hayata tutunan Mutlu Kaya son hali ile dikkat çekti. Instagram'da iyileşme sürecini paylaşan ve yaşama sevincini hiç yitirmeyen Mutlu Kaya son olarak Barbie akımına uydu. Verdiği pozlara beğeni yağan Mutlu Kaya güzelliğiyle de ilgi odağı oldu. İşte Mutlu Kaya'nın son hali...