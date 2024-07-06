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Haberler Galeri Eski sevgilisini övmelere doyamadı! Devrim Özkan'dan aylar sonra Lucas Torreira açıklaması! 'Güzel bir ilişki yaşadık'
Giriş Tarihi: 06.07.2024 10:25 Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 10:27

Eski sevgilisini övmelere doyamadı! Devrim Özkan'dan aylar sonra Lucas Torreira açıklaması! 'Güzel bir ilişki yaşadık'

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile genç oyuncu Devrim Özkan ilişkisi ani bir kararla sürpriz şekilde bitirmişti. Özkan ile Torreira, birbirlerinin sosyal medya hesaplarını takip etmeyi bırakırken birlikte olan fotoğrafları da silmişlerdi. Aylar sonra biten ilişkisi hakkında ilk kez konuşan genç oyuncu, eski sevgilisini övmelere doyamadı.

Eski sevgilisini övmelere doyamadı! Devrim Özkan’dan aylar sonra Lucas Torreira açıklaması! ’Güzel bir ilişki yaşadık’

Oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira'nın aşk yaşadığı yönündeki söylentiler geçtiğimiz yıl ortaya çıkmıştı.

Eski sevgilisini övmelere doyamadı! Devrim Özkan’dan aylar sonra Lucas Torreira açıklaması! ’Güzel bir ilişki yaşadık’

Özkan ile Torreira, söylentilerle ilgili uzun süre sessiz kalırken, yaz aylarında ABD tatilinde görüntülenmişlerdi. Devrim Özkan, "Torreira ile Miami'de görüntülendiniz. Konu hakkında ne söylemek istersiniz?" sorusuna; "Her şey göründüğü gibi" cevabını vermişti.

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Eski sevgilisini övmelere doyamadı! Devrim Özkan’dan aylar sonra Lucas Torreira açıklaması! ’Güzel bir ilişki yaşadık’

Bu tarihten sonra birlikte çekildikleri fotoğraflarla aşklarını sık sık gözler önüne seren Devrim Özkan ile Lucas Torreira, sarf ettikleri cümlelerle de birbirlerini ne kadar çok sevdiklerini dile getirmişti.

Eski sevgilisini övmelere doyamadı! Devrim Özkan’dan aylar sonra Lucas Torreira açıklaması! ’Güzel bir ilişki yaşadık’

AŞK KISA SÜRDÜ!

İkilinin birlikte yer alan fotoğrafları kaldırması sonrası sosyal medya hesaplarından karşılıklı takibi bıraklamaları dikkat çekmişti. Bu hamleler sonrası Torreira ile Özkan'ın ilişkisi sona erdiği ortaya çıkmıştı.

Eski sevgilisini övmelere doyamadı! Devrim Özkan’dan aylar sonra Lucas Torreira açıklaması! ’Güzel bir ilişki yaşadık’

AYLAR SONRA İLK AÇIKLAMA

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Devrim Özken, sürpriz ayrılığın üzerinden aylar geçtikten sonra ilk kez konuştu. Güzel oyuncu, biten ilişkisi hakkında '2. Sayfa'ya dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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