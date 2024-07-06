Giriş Tarihi: 06.07.2024 10:25
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024
10:27
Eski sevgilisini övmelere doyamadı! Devrim Özkan'dan aylar sonra Lucas Torreira açıklaması! 'Güzel bir ilişki yaşadık'
Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile genç oyuncu Devrim Özkan ilişkisi ani bir kararla sürpriz şekilde bitirmişti. Özkan ile Torreira, birbirlerinin sosyal medya hesaplarını takip etmeyi bırakırken birlikte olan fotoğrafları da silmişlerdi. Aylar sonra biten ilişkisi hakkında ilk kez konuşan genç oyuncu, eski sevgilisini övmelere doyamadı.