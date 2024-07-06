Eski sevgilisini övmelere doyamadı! Devrim Özkan’dan aylar sonra Lucas Torreira açıklaması! ’Güzel bir ilişki yaşadık’

Özkan ile Torreira, söylentilerle ilgili uzun süre sessiz kalırken, yaz aylarında ABD tatilinde görüntülenmişlerdi. Devrim Özkan, "Torreira ile Miami'de görüntülendiniz. Konu hakkında ne söylemek istersiniz?" sorusuna; "Her şey göründüğü gibi" cevabını vermişti.