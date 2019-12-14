Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’dan doğan film Aman Reis Duymasın sinema seyircisini güldürecek!

- Emir Bey, siz diziye kötü karakter, düşman olarak girmiştiniz. Şimdi ise ana ekibin bir parçası haline geldiniz. Karakterinizin dönüşümünden memnun musunuz?

- E. B: Karakterimin böyle bir dönüşüm yaşayacağını biraz bekliyordum. Ama bu kadar etkin bir rol oynayacak karakter olacağını ben de tahmin etmiyordum.

- Bir karakterin kötüden iyiye geçmesi söz konusu olduğunda seyirciyi ikna etmek de zordur. Nasıl başardınız?

- E. B: Senaristlerimizin algıları o kadar açık ki, o kadar iyi gözlem yapıyorlar ki... Örneğin ben Ankaralıyım, aramızda hiç konuşmamıza rağmen birkaç bölüm sonra bizim dizideki ailenin de Ankaralı olduğu söylendi seyirciye. Yazarlarımız, oyuncunun kendi özelliklerini, yeteneklerini alıp senaryoya yansıtmak konusunda çok maharetliler. Bunun etkisi çok büyük oldu.

- Diziye sonradan girdiğinizde nasıl bir ortamla karşılaştınız?

- E. B: Bizim dizinin cast'ı şampiyonlar ligi gibi... Ama buna rağmen herkes o kadar egosuz ve o kadar sıcak ilişkilerle bu işi götürüyor ki bunu gördüğümde çok şaşırmıştım. Bu durum adaptasyon sürecimi de hızlandırdı.

- Ekipte çok iyi paslaştığınız oyuncular var mı varsa kimler?

- H. K: Ekip olarak pas almadığımız kimse yok. Set arkasında da çok eğlenen bir ekibiz. Ama ben hakikaten evde diziyi izlerken üç-dört kez dayanamayıp Emir'i aradım. Çok gülüyorum ona, o kadar güzel bir mizah yapıyor ki... Kahkahalarla arayıp hiç konuşmadan sadece gülüyorum...

- E. B: Bahsettiğim şey bu işte biraz, Hakan Karsak gibi bir oyuncu gece sizi arayıp "Ne temiz oynamışsın" diyor, bundan daha güzel ne olabilir ki?