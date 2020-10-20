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Haberler Galeri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer eşiyle şaşırttı! EDHO'nun yakışıklısı Yunus Emre Yıldırımer'in meğer eşi de çok ünlüymüş...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan'ı eşiyle şaşırttı! 'nun yakışıklısı Yunus Emre Yıldırımer'in meğer eşi de çok ünlüymüş...

ile bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Başarılı oyuncu kadrosu ile zirveye adını yazdıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda da fırtına gibi esiyor. Usta isimlerin canlandırdığı karakterlerin ünleri ülke sınırlarını aşarken Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin en sevilen karakterlerinden biri de oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan'ı başarılı oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ile de rekortmen dizinin en dikkat çeken isimlerinden. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile gönüllere taht kurmayı başaran Yunus Emre Yıldırımer şu sıralar baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. Bir oğlu olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yakışıklı oyuncusu Yunus Emre Yıldırımer'in çocuğunun isim babası ise oldu. Oktay Kaynarca kardeşi gibi sevdiği Yunus Emre Yıldırımer'in oğluna Doğu ismini verdi. Yunus Emre Yıldırımer eşi ile şaşırttı. de çok ünlü bir oyuncu. İşte sosyal medyada merak edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'in eşi...

Giriş Tarihi: 20.10.2020 09:40 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 09:44
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer eşiyle şaşırttı! EDHO'nun yakışıklısı Yunus Emre Yıldırımer'in meğer eşi de çok ünlüymüş...

ile bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Başarılı oyuncu kadrosu ile zirveye adını yazdıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda da fırtına gibi esiyor. Usta isimlerin canlandırdığı karakterlerin ünleri ülke sınırlarını aşarken Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin en sevilen karakterlerinden biri de oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan'ı başarılı oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ile de rekortmen dizinin en dikkat çeken isimlerinden.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer eşiyle şaşırttı! EDHO'nun yakışıklısı Yunus Emre Yıldırımer'in meğer eşi de çok ünlüymüş...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile gönüllere taht kurmayı başaran şu sıralar baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. Bir oğlu olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yakışıklı oyuncusu Yunus Emre Yıldırımer'in çocuğunun isim babası ise oldu. Oktay Kaynarca kardeşi gibi sevdiği Yunus Emre Yıldırımer'in oğluna Doğu ismini verdi.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer eşiyle şaşırttı! EDHO'nun yakışıklısı Yunus Emre Yıldırımer'in meğer eşi de çok ünlüymüş...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 'si eşi ile şaşırttı. de çok ünlü bir oyuncu. İşte sosyal medyada merak edilen Yunus Emre Yıldırımer'in eşi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eşleri, sevgilileri...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer eşiyle şaşırttı! EDHO'nun yakışıklısı Yunus Emre Yıldırımer'in meğer eşi de çok ünlüymüş...
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer eşiyle şaşırttı! EDHO'nun yakışıklısı Yunus Emre Yıldırımer'in meğer eşi de çok ünlüymüş...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer eşiyle şaşırttı! EDHO'nun yakışıklısı Yunus Emre Yıldırımer'in meğer eşi de çok ünlüymüş...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer eşiyle şaşırttı! EDHO'nun yakışıklısı Yunus Emre Yıldırımer'in meğer eşi de çok ünlüymüş...
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