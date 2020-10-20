Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer eşiyle şaşırttı! EDHO'nun yakışıklısı Yunus Emre Yıldırımer'in meğer eşi de çok ünlüymüş...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 168. bölüm ile bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Başarılı oyuncu kadrosu ile zirveye adını yazdıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda da fırtına gibi esiyor. Usta isimlerin canlandırdığı karakterlerin ünleri ülke sınırlarını aşarken Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin en sevilen karakterlerinden biri de Alpaslan Çakırbeyli oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer başarılı oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ile de rekortmen dizinin en dikkat çeken isimlerinden. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile gönüllere taht kurmayı başaran Yunus Emre Yıldırımer şu sıralar baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. Bir oğlu olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yakışıklı oyuncusu Yunus Emre Yıldırımer'in çocuğunun isim babası ise Oktay Kaynarca oldu. Oktay Kaynarca kardeşi gibi sevdiği Yunus Emre Yıldırımer'in oğluna Doğu ismini verdi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer eşi ile şaşırttı. Yunus Emre Yıldırımer'in eşi de çok ünlü bir oyuncu. İşte sosyal medyada merak edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'in eşi...