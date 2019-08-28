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  • Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır Çakırbeyli’si Oktay Kaynarca hakkında bu gerçeği duyunca çok şaşıracaksınız..

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır Çakırbeyli’si hakkında bu gerçeği duyunca çok şaşıracaksınız..

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bomba gibi bir geri dönüş yapacak. Başrollerini , Tarık Ünlüoğlu, Sabina Toziya gibi ünlü isimlerin paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, yeni sezona bomba transferlerle merhaba diyor. Beşinci sezon çekimlerine sayılı günler kala dizi kadrosuna üç büyük oyuncu katıldı. Ekip, Yeşilçam'ın efsane isimlerinden 'un yanı sıra, güzel oyuncu ve başarılı oyuncu 'i kadrosuna kattı. Yeni sezona sürpriz karakterlerle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yine adından söz ettirecek. Dizinin başrol oyuncularından 'nın memleketini duyunca çok şaşıracaksınız...

Giriş Tarihi: 28.08.2019 15:53 Güncelleme Tarihi: 28.08.2019 16:05
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır Çakırbeyli’si Oktay Kaynarca hakkında bu gerçeği duyunca çok şaşıracaksınız..

Çok önceleri ATV ekranlarında Adanalı dizisinde oynayan 'yı herkes oynadığı dizideki karakteri ile bağdaştırıyordu ama bakın nereli çıktı?

İşte başta Oktay Kaynarca olmak üzere ...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır Çakırbeyli’si Oktay Kaynarca hakkında bu gerçeği duyunca çok şaşıracaksınız..

DEMET AKALIN

KOCAELİ GÖLCÜK

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır Çakırbeyli’si Oktay Kaynarca hakkında bu gerçeği duyunca çok şaşıracaksınız..
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır Çakırbeyli’si Oktay Kaynarca hakkında bu gerçeği duyunca çok şaşıracaksınız..

CANSEL ELÇİN

İZMİR'İN TİRE İLÇESİ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır Çakırbeyli’si Oktay Kaynarca hakkında bu gerçeği duyunca çok şaşıracaksınız..
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır Çakırbeyli’si Oktay Kaynarca hakkında bu gerçeği duyunca çok şaşıracaksınız..

KIVANÇ TATLITUĞ

ADANA

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır Çakırbeyli’si Oktay Kaynarca hakkında bu gerçeği duyunca çok şaşıracaksınız..
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