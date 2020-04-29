Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca veda mesajı yayınladı! İşte Otay Kaynarca'nın vedası...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 165. bölüm ile 5. sezon finalini yaptı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca sezon finaline aldığı intikamla damga vurdu. İzleyiciye heyecan dolu bir finalle veda eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 165. bölüm ile kısa sürede TT oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sevilen oyuncusu Oktay Kaynarca da sosyal medya hesabından yayınladığı video ile seyirciye ve dizi ekibine veda etti. İşte Oktay Kaynarca'nın veda mesajı... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 165. bölüm ile 5. sezon finalini yaptı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca sezon finaline aldığı intikamla damga vurdu. İzleyiciye heyecan dolu bir finalle veda eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 165. bölüm ile kısa sürede TT oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sevilen oyuncusu Oktay Kaynarca da sosyal medya hesabından yayınladığı video ile seyirciye ve dizi ekibine veda etti. Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren, Oktay Kaynarca veda paylaşımında, 'Sevgili kardeşim Onur Tan bu videoyu son çalışma günümüzde son sahnenin ardından çekmişti ve sadece ekip arkadaşlarımıza göndermek içindi ama galiba bizi seven herkesin bu dileklerimi duyması gerekir. Teşekkür ederim kardeşlerim ellerinize yüreğinize sağlık' sözlerini sarf etti. İşte Oktay Kaynarca'nın veda videosu... undefined 'EYLÜL AYINDA GÖRÜŞMEK ÜZERE' Dizinin yönetmeni Onur Tan da Instagram hesabından paylaştığı veda mesajında, 'Seyreden, eleştiren, beğenen, beğenmeyen herkesin göz nuruna sağlık iyi ki varsınız. Eylül ayında görüşmek dileklerimizle' notunu yazdı. 'İlyas, Feyyaz Meftun'u öldürdü' Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali izleyiciyi ekran başına kilitledi. Hızır ve İlyas kasaplardan ve Feyyaz Meftun'dan intikam almak için harekete geçti. İlyas masada Feyyaz Meftun'u vurarak öldürdü. 'Hızır intikamını aldı' Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da final sahnesinde ise Hızır Çakırbeyli, en yakın adamı Hurşit'i öldüren Kasaplardan çok feci bir şekilde intikamını almış oldu.