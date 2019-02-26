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  • Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı ...

Büyük ilgiyle takip edilen Salı günlerinin efsane dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın her bölümü yeni bir aksiyona sahne oluyor. Peki , Tarık Ünlüoğlu, , Mustafa Üstündağ gibi isimlerin rol aldığı EDHO'da Karadenizli ve biraz deli dolu İlyas Çakırbeyli rolüne hayat veren hakkındaki bu gerçeği biliyor muydunuz?

Giriş Tarihi: 26.02.2019 17:33 Güncelleme Tarihi: 26.02.2019 17:53
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba...

Bakın Karadenizli bir ailenin sert mizaçlı karizmatik üyesi rolüyle çok sevilen aslında nereliymiş!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba...

Aleyna Tilki - Anne Trabzon/Of , Baba Konya

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba...

Çağatay Ulusoy - Anne Boşnak, baba Bulgar göçmeni

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba...

Bensu Soral - Bursa

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba...

Aras Bulut İynemli - İstanbul

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba...

Neslihan Atagül - Anne tarafı Rus, baba tarafı Çerkez

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba...

Burak Özçivit - Gaziantep

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