Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba...
Büyük ilgiyle takip edilen Salı günlerinin efsane dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın her bölümü yeni bir aksiyona sahne oluyor. Peki Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu, Kenan Çoban, Mustafa Üstündağ gibi isimlerin rol aldığı EDHO'da Karadenizli ve biraz deli dolu İlyas Çakırbeyli rolüne hayat veren Ozan Akbaba hakkındaki bu gerçeği biliyor muydunuz?
Giriş Tarihi: 26.02.2019
17:33
Güncelleme Tarihi: 26.02.2019
17:53