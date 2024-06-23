Giriş Tarihi: 23.06.2024 17:39
Güncelleme Tarihi: 23.06.2024
17:39
Esra Ceyhan yıllar sonra ortaya çıktı! Esra Ceyhan’ın gözlerden uzakta büyüttüğü kızı liseden mezun oldu!
Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye isimli programıyla yıllarca ekranlarda olan güzel sunucu Esra Ceyhan, yıllar sonra kızının lise mezuniyetinde ortaya çıktı. Esra Ceyhan şimdilerde ne yapıyor? Bir zamanlar kadın kuşağının vazgeçilmez isimlerinden biriydi... Esra Ceyhan'ın son halini merak edenler onu sosyal medyada buldu. 55 yaşındaki güzel sunucu Esra Ceyhan, gözlerden uzakta büyüttüğü kızının mezuniyet töreninden paylaşımlarıyla hayranlarının beğenisini kazandı. İşte Esra Ceyhan'ın kızının mezuniyet töreninde yayınladığı aile fotoğrafı!