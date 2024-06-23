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Haberler Galeri Esra Ceyhan yıllar sonra ortaya çıktı! Esra Ceyhan’ın gözlerden uzakta büyüttüğü kızı liseden mezun oldu!
Giriş Tarihi: 23.06.2024 17:39 Güncelleme Tarihi: 23.06.2024 17:39

Esra Ceyhan yıllar sonra ortaya çıktı! Esra Ceyhan’ın gözlerden uzakta büyüttüğü kızı liseden mezun oldu!

Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye isimli programıyla yıllarca ekranlarda olan güzel sunucu Esra Ceyhan, yıllar sonra kızının lise mezuniyetinde ortaya çıktı. Esra Ceyhan şimdilerde ne yapıyor? Bir zamanlar kadın kuşağının vazgeçilmez isimlerinden biriydi... Esra Ceyhan'ın son halini merak edenler onu sosyal medyada buldu. 55 yaşındaki güzel sunucu Esra Ceyhan, gözlerden uzakta büyüttüğü kızının mezuniyet töreninden paylaşımlarıyla hayranlarının beğenisini kazandı. İşte Esra Ceyhan'ın kızının mezuniyet töreninde yayınladığı aile fotoğrafı!

Esra Ceyhan yıllar sonra ortaya çıktı! Esra Ceyhan’ın gözlerden uzakta büyüttüğü kızı liseden mezun oldu!

Kızı Ayşe Ceyhan ile sakin bir hayat sürürken sosyal medyadan hayranlarıyla buluşmaya devam eden Esra Ceyhan'ın değişimi sosyal medyada gündem olmuştu.

Esra Ceyhan yıllar sonra ortaya çıktı! Esra Ceyhan’ın gözlerden uzakta büyüttüğü kızı liseden mezun oldu!

ESRA CEYHAN SENELER SONRA ORTAYA ÇIKTI

Ekranlardan uzakta bir hayat süren Esra Ceyhan, seneler sonra ortaya çıktı.

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Esra Ceyhan yıllar sonra ortaya çıktı! Esra Ceyhan’ın gözlerden uzakta büyüttüğü kızı liseden mezun oldu!

GÖZLERDEN UZAKTA BÜYÜTTÜĞÜ KIZI KOCAMAN OLDU

Gözlerden uzakta büyüttüğü kızı Ayşe'nin liseden mezuniyetine katılan Esra Ceyhan, son haliyle şaşırttı.

Esra Ceyhan yıllar sonra ortaya çıktı! Esra Ceyhan’ın gözlerden uzakta büyüttüğü kızı liseden mezun oldu!

"BEN VE BABASI YANINDAYIZ…"

Esra Ceyhan, boyuna gelen kızıyla fotoğrafını paylaşarak, "AYŞE MEZUN OLDU… Bu akşam duygu dolu bir akşam… Ayşe ve arkadaşları lise mezuniyetlerini kutluyorlar. Ben ve babası yanındayız. Bana bu günü gösteren Allah'ıma şükür, beni dualarından eksik etmeyen, daima sevgisiyle saran, destekleyen siz dostlarıma şükran ve teşekkürlerimle… Allah bütün çocuklarımıza sağlık, sıhhat, neşe, mutluluk ve başarılar nasip etsin🙏🏻" ifadelerini kullandı.

Esra Ceyhan yıllar sonra ortaya çıktı! Esra Ceyhan’ın gözlerden uzakta büyüttüğü kızı liseden mezun oldu!

Bir döneme damgasını vuran ünlü sunucu Esra Ceyhan şimdi nerede, ne yapıyor?

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