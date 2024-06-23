Esra Ceyhan yıllar sonra ortaya çıktı! Esra Ceyhan’ın gözlerden uzakta büyüttüğü kızı liseden mezun oldu!

"BEN VE BABASI YANINDAYIZ…"

Esra Ceyhan, boyuna gelen kızıyla fotoğrafını paylaşarak, "AYŞE MEZUN OLDU… Bu akşam duygu dolu bir akşam… Ayşe ve arkadaşları lise mezuniyetlerini kutluyorlar. Ben ve babası yanındayız. Bana bu günü gösteren Allah'ıma şükür, beni dualarından eksik etmeyen, daima sevgisiyle saran, destekleyen siz dostlarıma şükran ve teşekkürlerimle… Allah bütün çocuklarımıza sağlık, sıhhat, neşe, mutluluk ve başarılar nasip etsin🙏🏻" ifadelerini kullandı.