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Haberler Galeri Esra Dermancıoğlu’nun kızı olduğunu biliyor musunuz? Sosyal medya Esra Dermancıoğlu'nun kızı Refia'nın güzelliğini konuştu!
Giriş Tarihi: 06.04.2024 09:02 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 09:04

Esra Dermancıoğlu’nun kızı olduğunu biliyor musunuz? Sosyal medya Esra Dermancıoğlu'nun kızı Refia'nın güzelliğini konuştu!

Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisinde hayat verdiği 'Mukaddes Yenge' rolüyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Esra Dermancıoğlu'nun eski eşinden bir kızı var. Ünlü oyuncunun kızı Refia'yı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Esra Dermancıoğlu, oyunculuk perfomansı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Her yaptığı olay olan Dermancıoğlu bu defa kızıyla konuşulmaya başlandı. Ünlü oyuncunun kızı Refia'yı görenler çok şaşırdı.

Esra Dermancıoğlu’nun kızı olduğunu biliyor musunuz? Sosyal medya Esra Dermancıoğlu’nun kızı Refia’nın güzelliğini konuştu!

Esra Dermancıoğlu, Beren Saat ile yer aldığı Fatmagül'ün Suçu Ne dizisindeki rolüyle şöhreti yakalanmıştı.

Esra Dermancıoğlu’nun kızı olduğunu biliyor musunuz? Sosyal medya Esra Dermancıoğlu’nun kızı Refia’nın güzelliğini konuştu!

Dermancıoğlu geçen günlerde Armağan Çağlayan'ın sorduğu "İnsanları çıplak hayal etmek normal midir?" sorusuna karşılık "Normaldir. Mesela ben insanları bir çıplak hayal ederim, bir de tuvalette. Hayal ederim gerçekten, gülmek için." yanıtı veren Dermancıoğlu, insanları o durumda merak ettiğini açıklamıştı.

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Esra Dermancıoğlu’nun kızı olduğunu biliyor musunuz? Sosyal medya Esra Dermancıoğlu’nun kızı Refia’nın güzelliğini konuştu!

Oyuncu Esra Dermancıoğlu, Instagram sayfasında 19 yaşına basan kızı Refia'nın bebeklik fotoğrafını paylaşmıştı.

Esra Dermancıoğlu’nun kızı olduğunu biliyor musunuz? Sosyal medya Esra Dermancıoğlu’nun kızı Refia’nın güzelliğini konuştu!

Dermancıoğlu, ihanet nedeniyle boşandığı eşi Mehmet Esen ile yer aldığı görüntülerin altına şu notu düştü:

Esra Dermancıoğlu’nun kızı olduğunu biliyor musunuz? Sosyal medya Esra Dermancıoğlu’nun kızı Refia’nın güzelliğini konuştu!

"Refoşum 19 yaşında oldu artık bebekliğini paylaşabilirim:) Memoşum ben ve Refoşumuz ne tatlı bi dönemdi benim için... Şimdi dönüp baktığımda ne korunaklı ve kötülüklerden, yalandan, sahtekarlıklardan uzak mis gibi bi zaman dilimindeymişim:) Ne mutlu bana"

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