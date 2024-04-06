Esra Dermancıoğlu’nun kızı olduğunu biliyor musunuz? Sosyal medya Esra Dermancıoğlu’nun kızı Refia’nın güzelliğini konuştu!

"Refoşum 19 yaşında oldu artık bebekliğini paylaşabilirim:) Memoşum ben ve Refoşumuz ne tatlı bi dönemdi benim için... Şimdi dönüp baktığımda ne korunaklı ve kötülüklerden, yalandan, sahtekarlıklardan uzak mis gibi bi zaman dilimindeymişim:) Ne mutlu bana"