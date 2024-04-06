Giriş Tarihi: 06.04.2024 09:02
Güncelleme Tarihi: 06.04.2024
09:04
Esra Dermancıoğlu’nun kızı olduğunu biliyor musunuz? Sosyal medya Esra Dermancıoğlu'nun kızı Refia'nın güzelliğini konuştu!
Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisinde hayat verdiği 'Mukaddes Yenge' rolüyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Esra Dermancıoğlu'nun eski eşinden bir kızı var. Ünlü oyuncunun kızı Refia'yı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Esra Dermancıoğlu, oyunculuk perfomansı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Her yaptığı olay olan Dermancıoğlu bu defa kızıyla konuşulmaya başlandı. Ünlü oyuncunun kızı Refia'yı görenler çok şaşırdı.