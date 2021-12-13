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Haberler Galeri Esra Erol, 25 yıldır kocasını arayan Lütfiye Hanım’ın kocasını buldu! Lütfiye Hanım Esra Erol canlı yayınında şoka girdi!
Giriş Tarihi: 13.12.2021 21:33 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 21:33

Esra Erol, 25 yıldır kocasını arayan Lütfiye Hanım’ın kocasını buldu! Lütfiye Hanım Esra Erol canlı yayınında şoka girdi!

ATV'nin en çok izlenen programlarından Esra Erol'da bugün akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 25 yıl önce Şevki Aktaş ile evlenen ve evliliği 8 ay süren Lütfiye Aktaş, Esra Erol'a katılarak eşini bulmak istediğini açıkladı. Yaklaşık 25 yıldır eşini görmediğini dile getiren Lütfiye Hanım, eşinin bulunmasını ve boşanmak istediğini ünlü sunucuya açıkladı. Ünlü sunucu Esra Erol'un bulduğu ve canlı yayına çıkardığı Şevki Bey eşiyle yüzleşti. Uzun bir süre sonra eşini karşısında gören Lütfiye Aktaş, kısa süreliğine şaşkınlık yaşadı. İşte ayrıntılar!

Esra Erol, 25 yıldır kocasını arayan Lütfiye Hanım’ın kocasını buldu! Lütfiye Hanım Esra Erol canlı yayınında şoka girdi!

ATV'nin ve Türkiye'nin sevilen programlarından biri olan Esra Erol'da her hafta farklı konu ve konuklar yer alıyor.

Esra Erol, 25 yıldır kocasını arayan Lütfiye Hanım’ın kocasını buldu! Lütfiye Hanım Esra Erol canlı yayınında şoka girdi!

Bu hafta Lütfiye Hanım'ın konusu oldukça dikkatleri çekti.

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Esra Erol, 25 yıldır kocasını arayan Lütfiye Hanım’ın kocasını buldu! Lütfiye Hanım Esra Erol canlı yayınında şoka girdi!

51 yıldır Almanya'da yaşayan Lütfiye Aktaş, 1995 yılında Türkiye'ye tatile geldi ve bir prgrama seyirci olmak için gittiği gişede Şevki Aktaş ile tanıştı.

Esra Erol, 25 yıldır kocasını arayan Lütfiye Hanım’ın kocasını buldu! Lütfiye Hanım Esra Erol canlı yayınında şoka girdi!

İkilinin muhabbeti nikah masasına oradan da Almanya'ya kadar uzandı.

Esra Erol, 25 yıldır kocasını arayan Lütfiye Hanım’ın kocasını buldu! Lütfiye Hanım Esra Erol canlı yayınında şoka girdi!

1996 yılında nikah masasına oturan çiftin ilişkisi ise sadece 8 ay sürdü.

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