Giriş Tarihi: 31.10.2022 21:38 Güncelleme Tarihi: 31.10.2022 21:38

Esra Erol canlı yayınında büyük yüzleşme! Kendini avukat gibi tanıttı, 200 bin lira kredi çektirip dolandırdı!

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından Esra Erol'da bugün akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Esra Erol'a katılan ve 21 yıllık eşinden boşanan Selma Kütük, evlilik vaadiyle iki kişi tarafından dolandırıldığını belirterek Esra Erol'dan yardım istedi. Eşinden ayrıldıktan sonra birikimleriyle Kayseri'de ev yaptırmaya başlayan Selma Hanım, Mustafa Mehmetoğlu'nun kendisini İBB Hukuk Bürosu'nda çalıştığını söyleyerek dolandırdığını söyledi. Yaşananlar sonrası çift, canlı yayında karşı karşıya geldi. Mustafa Mehmetoğlu'nun savunması ise şoke etti. İşte ayrıntılar!