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Haberler Galeri Esra Erol canlı yayınında büyük yüzleşme! Kendini avukat gibi tanıttı, 200 bin lira kredi çektirip dolandırdı!
Giriş Tarihi: 31.10.2022 21:38 Güncelleme Tarihi: 31.10.2022 21:38

Esra Erol canlı yayınında büyük yüzleşme! Kendini avukat gibi tanıttı, 200 bin lira kredi çektirip dolandırdı!

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından Esra Erol'da bugün akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Esra Erol'a katılan ve 21 yıllık eşinden boşanan Selma Kütük, evlilik vaadiyle iki kişi tarafından dolandırıldığını belirterek Esra Erol'dan yardım istedi. Eşinden ayrıldıktan sonra birikimleriyle Kayseri'de ev yaptırmaya başlayan Selma Hanım, Mustafa Mehmetoğlu'nun kendisini İBB Hukuk Bürosu'nda çalıştığını söyleyerek dolandırdığını söyledi. Yaşananlar sonrası çift, canlı yayında karşı karşıya geldi. Mustafa Mehmetoğlu'nun savunması ise şoke etti. İşte ayrıntılar!

Esra Erol canlı yayınında büyük yüzleşme! Kendini avukat gibi tanıttı, 200 bin lira kredi çektirip dolandırdı!

ATV ekranlarının ilgiyle izlenen programlarından 'Esra Erol'da'ya katılan Selma Kütük'ün yaşadıkları adeta akıllara durgunluk verdi.

Esra Erol canlı yayınında büyük yüzleşme! Kendini avukat gibi tanıttı, 200 bin lira kredi çektirip dolandırdı!

Programa başvuran Selma Kütük, 21 yıl boyunca eşinden şiddet gördüğü için eşinden boşandı ve İzmir'de çalışmaya başladı.

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Esra Erol canlı yayınında büyük yüzleşme! Kendini avukat gibi tanıttı, 200 bin lira kredi çektirip dolandırdı!

Selma Kütük, küçük birikimleriyle çocuklarını okuturken memleketi olan Kayseri'de de ev yaptırmaya karar verdi. Ancak evi yapan müteahhit ve ustalar işlerini yarım bıraktı ve bir daha da geri dönmedi.

Esra Erol canlı yayınında büyük yüzleşme! Kendini avukat gibi tanıttı, 200 bin lira kredi çektirip dolandırdı!

Yaşanan bu olayın üzerine ise Selma Hanım, sosyal medyadan İBB Hukuk Bürosu'nda avukat olarak çalıştığını belirten Mustafa Mehmetoğlu ile tanıştı.

Esra Erol canlı yayınında büyük yüzleşme! Kendini avukat gibi tanıtıp 200 bin lira kredi çektirdi! | Video

Esra Erol canlı yayınında büyük yüzleşme! Kendini avukat gibi tanıttı, 200 bin lira kredi çektirip dolandırdı!

Mehmetoğlu, 'müteahhitleri ağır cezalarla yargılatacağım' vaadiyle Selma Hanım'la yakınlık kurdu ve para istedi.

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