Esra Erol canlı yayınında büyük yüzleşme! Kendini avukat gibi tanıtıp 200 bin lira kredi çektirdi! | Video
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OTOMATİK OYNAT
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Okul bahçesinde drift yapan sürücüye 16 bin 699 lira ceza | Video 31.10.2022 | 16:51
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Aydın’da yangın! Havadan ve karadan müdahale ediliyor | Video 31.10.2022 | 16:05
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Ataşehir'de lüks araçların aynalarını çalan 2 hırsız yakalandı | Video 31.10.2022 | 15:38
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Lüks araç tren raylarına girmekten son anda kurtuldu | Video 31.10.2022 | 15:43
01:19
80 kilometre hızla çarptığı bariyerleri parçaladı: 4 yaralı | Video 31.10.2022 | 15:42
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İstanbul'un 7 ilçesinde uyuşturucu operasyonu | Video 31.10.2022 | 15:38
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Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 47 gözaltı | Video 31.10.2022 | 14:44
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Bakırköy’de köprüye çarpan tır otomobilin üstüne devrildi: 1 yaralı | Video 31.10.2022 | 14:26
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Çaldıkları 500 bin lira değerindeki tespihleri satarken yakalandılar | Video 31.10.2022 | 14:26
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Oto servisi hırsızlarından 12 dakikada 300 binlik vurgun kamerada | Video 31.10.2022 | 12:34
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Hastane kirlenmesin diye çamurlu ayakkabılarını çıkarıp girdiler | Video 31.10.2022 | 13:42
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Kapadokya'da TOGG sevinci | Video 31.10.2022 | 13:09
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Eyüpsultan’da 40 saniyede 500 bin liralık soygun kamerada | Video 31.10.2022 | 12:34
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Sivas'ta ilginç üst geçit: 20 metrelik yol, 200 metreye çıktı | Video 31.10.2022 | 12:34
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Yayayı son anda fark eden vale, park halindeki otomobillere çarptı | Video 31.10.2022 | 11:32
Esra Erol canlı yayınında büyük yüzleşme! Kendini avukat gibi tanıtıp 200 bin lira kredi çektirdi!