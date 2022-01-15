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Haberler Galeri Esra Erol canlı yayınını terk etmeye kalktı! Esra Erol’da Seval Hanım’ın verdiği tepki korkuttu!
Giriş Tarihi: 15.01.2022 22:24 Güncelleme Tarihi: 15.01.2022 22:41

Esra Erol canlı yayınını terk etmeye kalktı! Esra Erol’da Seval Hanım’ın verdiği tepki korkuttu!

ATV'nin ve Türkiye'nin en çok izlenen programlarından biri olan 'Esra Erol', her hafta olduğu gibi bu hafta da reytingleri altüst etti. Esra Erol'un programına katılan Ziyattin Bey, 19 yıllık eşi Seval Şanlı'nın üç kızını alıp, oğlunu da evde bırakıp kaçtığını açıkladı. Esra Erol ve ekibi Seval Hanım'ı bularak canlı yayına davet etti. Canlı yayında karı-koca karşı karşıya geldi. Seval Hanım'ın Erol Kocabaş'a kaçtığı ve Erol Bey'in iki aylığına Seval Hanım'a ev tuttuğu iddia edildi. Ziyattin Bey ve Seval Hanım arasındaki tartışmada gerginlik arttı. Sinirlenen Seval Hanım, stüdyoyu terk etti. İşte ayrıntılar!

Esra Erol canlı yayınını terk etmeye kalktı! Esra Erol’da Seval Hanım’ın verdiği tepki korkuttu!

ATV'nin sevilen programlarından Esra Erol'da bu hafta yine ilginç anlar yaşandı.

Esra Erol canlı yayınını terk etmeye kalktı! Esra Erol’da Seval Hanım’ın verdiği tepki korkuttu!

Ziyattin Bey, Esra Erol'un programına katıldı ve 19 yıllık eşi Seval Şanlı'nın üç kızını alıp, oğlunu da evde bırakıp kaçtığını anlatarak ünlü sunucudan yardım istedi.

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Esra Erol canlı yayınını terk etmeye kalktı! Esra Erol’da Seval Hanım’ın verdiği tepki korkuttu!

Esra Erol ve ekibi Seval Hanım'ı bularak canlı yayına davet etti. Canlı yayında karı-koca karşı karşıya geldi.

Esra Erol canlı yayınını terk etmeye kalktı! Esra Erol’da Seval Hanım’ın verdiği tepki korkuttu!

Seval Hanım, 19 yıllık eşinin kötü muamelesinden rahatsız olduğunu ve can güvenliğinin olmadığından bahsetti.

Esra Erol canlı yayınını terk etmeye kalktı! Esra Erol'da Seval Hanım'ın verdiği tepki korkuttu! | Video

Esra Erol canlı yayınını terk etmeye kalktı! Esra Erol’da Seval Hanım’ın verdiği tepki korkuttu!

Ünlü sunucu Seval'e, "Nereye kaçtın? Neden kaçtığını anlamadım ben?" diye sordu.

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