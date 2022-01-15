Esra Erol canlı yayınını terk etmeye kalktı! Esra Erol’da Seval Hanım’ın verdiği tepki korkuttu! | Video

ATV’nin ve Türkiye’nin en çok izlenen programlarından biri olan ‘Esra Erol’, her hafta olduğu gibi bu hafta da reytingleri altüst etti. Esra Erol’un programına katılan Ziyattin Bey, 19 yıllık eşi Seval Şanlı’nın üç kızını alıp, oğlunu da evde bırakıp kaçtığını açıkladı. Esra Erol ve ekibi Seval Hanım’ı bularak canlı yayına davet etti. Canlı yayında karı-koca karşı karşıya geldi. Seval Hanım’ın Erol Kocabaş’a kaçtığı ve Erol Bey’in iki aylığına Seval Hanım’a ev tuttuğu iddia edildi. Ziyattin Bey ve Seval Hanım arasındaki tartışmada gerginlik arttı. Sinirlenen Seval Hanım, stüdyoyu terk etti. İşte ayrıntılar!